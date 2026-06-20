Hamas'tan Trump'a çağrı!

Hamas, Trump’a seslenerek siyonist rejimin Gazze Şeridi’ndeki ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini sonlandırması amacıyla Vaşington yönetiminin devreye girmesini talep etti

Yazılı bir açıklama yapan Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, Trump’ın "Hamas'ın ateşkese tam bağlılık gösterdiğine" dair tespitini olumlu bir tutum olarak gördüklerini ifade etti. Kasım, bu beyanatın, hareketin savaşı durdurmaya yönelik mutabakatı uygulama konusundaki ciddiyetini net bir şekilde tescillediğini belirtti.

Terörist İsrail'in süregelen ihlallerinin önüne geçilmesi adına Trump’ın Netanyahu hükümeti üzerinde güçlü bir baskı kurması gerektiğini aktaran Kasım, ancak bu sayede Gazze'de savaşı bitirmeyi hedefleyen planın geri kalan maddelerinin tarafların üzerinde uzlaşacağı mekanizmalar çerçevesinde yürütülebileceğini kaydetti.

Eylül 2025 tarihinde Trump tarafından açıklanan ve Gazze’deki savaşı sonlandırmayı amaçlayan plan; esir takası takvimi, siyonist rejim güçlerinin bölgeden kademeli olarak çekilmesi, Gazze’nin yeniden yönetimine ilişkin idari düzenlemeler ve uluslararası bir istikrar gücünün bölgeye konuşlandırılması gibi kritik unsurlar barındırıyor.

Planın ilk aşaması Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girerken, Hamas mutabakatın gereklerine tamamen bağlı kaldığını vurgulamaya devam ediyor. Buna karşılık siyonist rejim, anlaşma hükümlerini ihlal ederek saldırılarını sürdürüyor ve ikinci aşamaya geçiş sürecini baltalıyor. Trump yönetimi 2026 yılının başında anlaşmanın ikinci safhasının başladığını ilan etse de işgal güçlerinin çekilmesi, Gazze’nin yeniden imarı ve Filistin direnişinin silahları gibi kritik başlıklarda büyük görüş ayrılıkları varlığını koruyor.

2023 yılından bu yana devam eden saldırılar, Gazze genelinde çok büyük bir insanî yıkıma sebep oldu. Terörist İsrail'in bombardımanları neticesinde bugüne kadar 73 binden fazla Filistinli şehit düşerken, 173 binden fazla kişi de yaralandı. Siyonistlerin saldırıları, bölgedeki sivil altyapının da neredeyse tamamen harabeye dönmesine sebep oldu.