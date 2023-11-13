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Dünya Hamas'tan son dakika kararı! Resmen açıkladılar
Dünya

Hamas'tan son dakika kararı! Resmen açıkladılar

Yeniakit Publisher
2023-11-13 23:06:00 - 2023-11-13 23:31:43
Hamas'tan son dakika kararı! Resmen açıkladılar

Gazze'deki Filistin yönetimini üstlenen Hamas'tan son dakika rehine açıklaması geldi.

Son dakika haberine göre...Hamas Sözcüsü, "Gazze'de 5 günlük ara ile 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazırız" dedi.

Hamas Sözcüsü açıklama yaptı

İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'nde insanlık dramı yaşanırken, saldırılardan İsrailli esirler de etkileniyor. İsrail ordusunun ayrım gözetmeksizin yaptığı saldırılarda pek çok İsrailli esirin de öldüğü tahmin edilirken Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Hamas Sözcüsü yaptığı açıklamada Gazze'de 5 günlük ateşkes için İsrailli 70 çocuk ve kadını serbest bırakmaya hazır olduklarını bildirdi.

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