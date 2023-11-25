Hamas'tan son dakika esir takası kararı
Hamas, sözlerini tutmayan İsral'e yönelik yaptığı açıklamada, sözler tutulana kadar esir takasında ikinci aşamayı ertelediğini duyurdu.
İsrail'in, Hamas'ın başlattığı "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırıları sürüyor. Hamas, İsrail'in taahhütlerini yerine getirene kadar esirlerin anlaşmasında ikinci aşamayı ertelediklerini açıkladı.
Dünya
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