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Dünya Hamas'tan Philadelphia Koridoru açıklaması: Reddediyoruz
Dünya

Hamas'tan Philadelphia Koridoru açıklaması: Reddediyoruz

Yeniakit Publisher
2024-09-03 23:44:00 -
Hamas'tan Philadelphia Koridoru açıklaması: Reddediyoruz

Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, Philadelphia Koridoru konusundaki tutumlarının net olduğunu belirterek, "İsrail’in buradaki varlığına izin veren her türlü statükoyu reddediyoruz" dedi.

İsrail ve Hamas arasında esir takasını da içeren Gazze Şeridi’nde ateşkes anlaşmasına ilişkin diplomatik çabalar devam ederken, Hamas Sözcüsü Usame Hamdan, açıklamalarda bulundu. Hamdan, ateşkes anlaşmasında herhangi bir gelişme olmadığını belirterek, ABD’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya anlaşmayı kabul etmesi için yeterince baskı yapmadığını vurguladı.

Hamas’ın yeni bir ateşkes teklifine açık olmadığını yineleyen Hamdan, Hamas’ın daha önce üzerinde anlaştığı anlaşmayı kabul etmesi için Netanyahu’ya baskı yapılması gerektiği yönündeki tutumunu yineledi. Hamdan, “Philadelphia Koridoru konusundaki tutumumuz nettir. İsrail’in buradaki varlığına izin veren her türlü statükoyu reddediyoruz. Koridor, daha önce üzerinde anlaşmaya varılan Gazze Şeridi’nden çekilme sürecinin bir parçasıdır. Eğer Washington Netanyahu’ya Philadelphia Koridoru’ndan çekilmesi için baskı yapmazsa, bunu Netanyahu’yu ve siyasi kariyerini esirlerin öldürülmesine ilişkin eleştirilerden kurtarmaya yönelik bir girişim olarak değerlendiririz” dedi.

Hamdan, ayrıca Gazze Şeridi’nden cesetleri alınan 6 esirin “İsrail bombardımanı, İsrail ateşi ya da çatışmalar sırasında” hayatlarını kaybettiklerini açıkladı.

Kaynak: AA

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