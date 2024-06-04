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Dünya Hamas'tan katil İsrail'e ateşkes şartı
Dünya

Hamas'tan katil İsrail'e ateşkes şartı

Yeniakit Publisher
2024-06-04 21:28:00 -
Hamas'tan katil İsrail'e ateşkes şartı

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, ateşkesin sağlanması için İsrail'in Gazze Şeridi'nden çekilmesi ve saldırıların durmasını şart koştu.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamadan oluşan ateşkes önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hamas'ın arabulucu taraflara, "İsrail'in kalıcı ateşkes ve Gazze'den çekilme konusunda net bir cevap vermesi" şartını ilettiğini aktaran Hamdan, şu ifadeleri kullandı:

"Savaşın kalıcı olarak durdurulması ve Gazze'den çekilmesine yönelik net bir tutumu olmadığı takdirde, İsrail ile herhangi bir anlaşma yapılmayacaktır."

Uluslararası topluma, İsrail'e, 7 Ekim'den bu yana gözaltına aldığı ve alıkoyduğu Filistinlileri serbest bırakması yönünde baskı yapma çağrısında bulunan Hamdan, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilere yönelik insan hakkı ihlallerindeki artışa dikkati çekti.

Hamdan, Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması konusundaki şartlarının ise İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin serbest bırakılması olduğunu söyledi.
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ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmişti.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Netanyahu'yu, ABD Başkanı Biden'ın açıkladığı ateşkes teklifini kabul etmesi durumunda hükümeti devirmekle tehdit etmişti.

Kaynak: AA

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