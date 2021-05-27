Hamas'tan Katar açıklaması! "Asaletini gösterdi"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin yeniden imarına katkıda bulunmak için 500 milyon dolarlık destekte bulunma kararı veren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye cömert tutumu karşısında içten teşekkürlerini ve takdirini iletti.

Bu Arap tutumunun, 'Katar'ın asaletini ve Filistin halkının her daim yanında yer alan duruşunu; Filistin direnişine yönelik desteğini yansıttığını' kaydeden Heniyye, özellikle ablukanın uygulandığı yıllarda Katar'ın bölgeye sunduğu sürekli ve genişletilmiş desteğinden övgüyle söz etti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Katar Emiri Şeyh Temim'in talimatıyla ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Muhammed el-İmadi başkanlığındaki Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.