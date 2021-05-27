  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Araç sahipleri dikkat! Kanun teklifine eklendi
Suç örgütü liderlerini meğer FETÖ'cüler korumuş!
Lanetli 27 Mayıs darbesi 61 yaşında
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dünya Hamas'tan Katar açıklaması! "Asaletini gösterdi"
Dünya

Hamas'tan Katar açıklaması! "Asaletini gösterdi"

Katar, Gazze'nin yeniden inşası için 500 milyon dolar bağış yapacağını açıkladı. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, alınan kararın, 'Katar'ın asaletini ve Filistin halkının her daim yanında yer alan duruşunu; Filistin direnişine yönelik desteğini yansıttığını' söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 09:07:00 -
Hamas'tan Katar açıklaması! "Asaletini gösterdi"

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'nin yeniden imarına katkıda bulunmak için 500 milyon dolarlık destekte bulunma kararı veren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye cömert tutumu karşısında içten teşekkürlerini ve takdirini iletti.

Bu Arap tutumunun, 'Katar'ın asaletini ve Filistin halkının her daim yanında yer alan duruşunu; Filistin direnişine yönelik desteğini yansıttığını' kaydeden Heniyye, özellikle ablukanın uygulandığı yıllarda Katar'ın bölgeye sunduğu sürekli ve genişletilmiş desteğinden övgüyle söz etti.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün Katar Emiri Şeyh Temim'in talimatıyla ülkesinin Gazze'nin yeniden imarı için 500 milyon dolarlık destekte bulunacağını duyurmuştu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'na bağlı Muhammed el-İmadi başkanlığındaki Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi, Gazze halkına hizmet eden ve yıllardır süren ablukanın etkilerini hafifleten projelerin hayata geçirilmesinde büyük rol oynuyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emniyet'e üçüncü ATAK teslim edildi
Gündem

Emniyet'e üçüncü ATAK teslim edildi

Türkiye tarafından üretilen ve Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilen ATAK helikopteri sayısı 3 oldu.

Rus savaş pilotu haritayla gündem oldu! Flaş Türkiye detayı
Dünya

Rus savaş pilotu haritayla gündem oldu! Flaş Türkiye detayı

Rusya'nın görüntülerini paylaştığı hava tatbikatında Rus pilotlarının elindeki harita dikkat çekerken Türkiye detayı gündem oldu. ..
Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!
Gündem

Çarpıcı öngörü: Merhum Kadir Mısıroğlu, CHP'nin geleceğini çok önceden böyle görmüş!

1995 yıllarında olduğu tahmin edilen bir konferans videosunda, tarihi bilgiler veren Kadir Mısıroğlu, Kemalizm'in temsilcisi CHP'nin geleceğ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay