  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Adana'da feci kaza! Trenler çarpıştı: Yaralılar var

Ramazan âdet değil ibadet ayıdır İlahiyatçılar Akit’e konuştu: Ramazan bilincini kuşanalım, orucu aklımıza, kalbimize de tutturalım

Alman sanayicilerden kapanma uyarısı: Eğer böyle yapılırsa tedarik zinciri çöker

Dünya Türkiye'nin yeni projesini konuşuyor! Tarihte böylesi yok

1 günlük evlilik yüzünden 4 yıldır nafaka ödüyor

NATO’dan Rusya’ya Ukrayna çağrısı: Askeri yığınağı sonlandır

Koronavirüs salgını Avrupa’daki Türk restoronları nasıl etkiledi? Türk işletme sahipleri konuştu

Ahmedinejad'dan şok sözler: Bu 3 şey İran'ı yıkmaya yeter!

Arap basını duyurdu... Mısır ve Türkiye hakkında bomba iddia!

Şarkıcı Okan Tok’tan CHP sözcüsü Faik Öztrak’a tepki: Hakkımı mahkemede arayacağım
Dünya Hamas'tan İsrail'i durdurun çağrısı
Dünya

Hamas'tan İsrail'i durdurun çağrısı

Hamas, Filistin seçimleri için hazırladığı seçmen listesindeki aday isimlerin, İsrail tarafından gözaltına alınmasını durdurması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-04-14 12:59:00 -
Hamas'tan İsrail'i durdurun çağrısı

Münübe Yılmaz

Hamas, Filistin seçimleri için hazırladığı seçmen listesindeki aday isimlerin, İsrail tarafından gözaltına alınmasını durdurması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Hamas'ın seçim listesi "Kudüs seçimleri kaderimizdir" isimli projenin sözcüsü olan Ala Humeydan, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in seçim listesindeki bazı isimleri gözaltına almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. “İsrail seçim sonuçlarıını etkilemek için adaylarımızı gözaltına alıyor. Uluslararası kamuoyunu İsrail’İ engelleyip, Filistin demokrasisini korumaya davet ediyoruz” diyen Humeydan, İsrail'in seçimleri gözaltı, tehdit ve gözdağı politikası ile olumsuz etkilemeye çalıştığını ifade etti. Seçim listesinde bulunan Nacih Asi'nin dün Ramallah'ta, Hasan el-Verdiyan'ın da geçen hafta Beytüllahim kentinde gözaltına alındığını aktaran Humeydan, bu gözaltılar ile birlikte tehdit görüşmelerine çağırmaların da olduğunu belirtti. Filistin Anayasası’na göre her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörülürken, İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilememiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra işgal altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!
Medya

Teşkilat dizisinin ‘şef’i bakın kim çıktı!

TRT1'in sevilen dizisine usta bir isim dahil oldu ve Teşkilat dizisinde 'Şirket' adına ajan yetiştiriyor. Son bölümde gördüğümüz 'şef', gaze..
İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere kapanma genelgesi
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan valiliklere kapanma genelgesi

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Kısmi Kapanma" konulu genelge yolladı.
ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'
Dünya

ABD ve İsrail birlikte çalışacak! 'Bizde nükleer silah var ama onlarda olmamalı'

ABD yönetimi ve İsrail nükleer silahlara sahip iki olarak İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması için çalışılacağını açıkladı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay