Hamas'tan İsrail'i durdurun çağrısı

Münübe Yılmaz

Hamas, Filistin seçimleri için hazırladığı seçmen listesindeki aday isimlerin, İsrail tarafından gözaltına alınmasını durdurması için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu. Hamas'ın seçim listesi "Kudüs seçimleri kaderimizdir" isimli projenin sözcüsü olan Ala Humeydan, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in seçim listesindeki bazı isimleri gözaltına almasına ilişkin açıklamalarda bulundu. “İsrail seçim sonuçlarıını etkilemek için adaylarımızı gözaltına alıyor. Uluslararası kamuoyunu İsrail’İ engelleyip, Filistin demokrasisini korumaya davet ediyoruz” diyen Humeydan, İsrail'in seçimleri gözaltı, tehdit ve gözdağı politikası ile olumsuz etkilemeye çalıştığını ifade etti. Seçim listesinde bulunan Nacih Asi'nin dün Ramallah'ta, Hasan el-Verdiyan'ın da geçen hafta Beytüllahim kentinde gözaltına alındığını aktaran Humeydan, bu gözaltılar ile birlikte tehdit görüşmelerine çağırmaların da olduğunu belirtti. Filistin Anayasası’na göre her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılmasını öngörülürken, İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilememiş, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 15 yıl aradan sonra işgal altındaki Filistin topraklarında seçim yapılmasını öngören kararnameyi 15 Ocak'ta imzalamıştı.