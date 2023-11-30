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Dünya Hamas'tan, İsrail'e yeni teklif
Dünya

Hamas'tan, İsrail'e yeni teklif

Yeniakit Publisher
2023-11-30 03:08:00 -
Hamas'tan, İsrail'e yeni teklif

İsrail medyası, Hamas'ın 'insani aranın' uzatılması için yeni bir mutabakat önerdiğini açıkladı.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası Filistin'de yeniden başlattığı katliam saldırılarını 24 Kasım'da "insani ara" nedeniyle durdururken, Gazze'de "insani ara" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Hamas'tan İsrail'e yeni insani ara

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Hamas, İsrail'e esir takasına yönelik yeni öneride bulundu.

Önerinin, "insani aranın" uzatılması karşılığında Gazze'deki yaşlı esirlerden başlayıp erkekler, ardından kadın asker, sonunda da erkek askerlerin serbest bırakılmasıyla sona eren 4 aşamalı yeni bir esir değişimini içerdiği kaydedildi.

Teklifte, Gazze'deki esirlerin serbest bırakılmasına karşılık, "İsraillileri öldürmekten suçlu bulunan" Filistinli mahkumların da serbest bırakılmasının istendiği ifade edildi.
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Henüz bir açıklama yapılmadı

Aynı kaynağa göre, adı açıklanmayan İsrailli bir siyasi yetkili, Tel Aviv'in, "Yeni anlaşmayı görüşmeden önce Hamas'ın elinde bulunan 21 kadın ve 4 çocuğu serbest bırakması gerekiyor" diyerek yanıt verdiğini aktardı.

İsrail devlet televizyonunun haberine ilişkin Hamas ve İsrail'in yanı sıra arabulucular Katar, Mısır ve ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Hamas arasında esir takası kapsamında 24 Kasım’da Gazze’deki çatışmalara 4 gün “insani ara” verilmesi için mutabakata varılmıştı. Söz konusu mutabakat, daha sonra 2 gün uzatılmıştı.

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