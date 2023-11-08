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Dünya Hamas'tan İsrail'e büyük şok
Dünya

Hamas'tan İsrail'e büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-11-08 02:19:00 -
Hamas'tan İsrail'e büyük şok

Gazze'de El-Şati Mülteci Kampı eteklerinde işgal girişiminde bulunan büyük bir İsrail askeri birliği El Kassam Tugayları tarafından pusuya düşürüldü. Çatışmada çok sayıda İsrail askerinin öldüğü bildirildi.

İsrail'in, Filistin'deki katliam saldırıları 32. gününde devam ederken, Hamas'a bağlı İzzedin El Kassam Tugayları, İsrail birliklerine Gazze'de işgal şansı tanımıyor.

Hamas, İsrail birliğini pusuya düşürdü

Gazze'de El-Şati Mülteci Kampı eteklerinde işgal girişiminde bulunan büyük bir İsrail askeri birliği El Kassam Tugayları tarafından pusuya düşürüldü. Pusuya düşen çok sayıda İsrail askeri öldü.

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