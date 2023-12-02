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Dünya Hamas'tan İsrail ordusuna 'üst düzey' darbe
Dünya

Hamas'tan İsrail ordusuna 'üst düzey' darbe

Yeniakit Publisher
2023-12-02 20:56:00 -
Hamas'tan İsrail ordusuna 'üst düzey' darbe

İsrail ordusu, Güney Tugayı Gazze Tümeni Komutanı Albay Asaf Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Albay Hamami'nin 7 Ekim'de öldürüldüğü ve cesedinin de Hamas'ın elinde bulunduğu ifade edildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Albay Hamami'nin, Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim'de düzenlenen saldırının ardından esir alınan en üst düzey rütbeli İsrail askeri olduğu belirtildi.

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