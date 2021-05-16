  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Rusya’dan İsrail ve Filistin’e çağrı
Direnişin Tel Aviv'i cehenneme çeviren füzeleri
Şampiyon Beşiktaş transfere hızlı başladı!
Yapılan aşı miktarı açıklandı
Dünya HAMAS'tan flaş açıklama: Netanyahu hayal ürünü bir zafer pazarlamaya çalışıyor
Dünya

HAMAS'tan flaş açıklama: Netanyahu hayal ürünü bir zafer pazarlamaya çalışıyor

HAMAS tarafından yapılan bir paylaşımda, "Netanyahu, direnişin sürprizleri karşısında çaresizliğini ve başarısızlığını örtmek için hayal ürünü bir zafer pazarlamaya çalışıyor." denildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 21:56:00 -
HAMAS'tan flaş açıklama: Netanyahu hayal ürünü bir zafer pazarlamaya çalışıyor

Siyonist işgal rejimi Gazze'de ve işgal bölgelerinde Filistinlilere yönelik vahşi saldırılarını sürdürürken İslami direniş hareketleri de saldırılara karşı misilleme yapıyor.

HAMAS'tan yapılan bir son dakika paylaşımında, "Netanyahu, direnişin sürprizleri karşısında çaresizliğini ve başarısızlığını örtmek için hayal ürünü bir zafer pazarlamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye’nin 81 ilinde pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı
Aktüel

Türkiye’nin 81 ilinde pazar yerleri Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldı

Pazar yerleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan “tam kapanma” sürecinde ikinci kez açıldı.
Gerilimi tırmandıracak adım! Kardeş ülkeye karşı Putin'den askeri yardım istediler
Dünya

Gerilimi tırmandıracak adım! Kardeş ülkeye karşı Putin'den askeri yardım istediler

Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Azerbaycan sınır hattı için Rusya'dan yardım istediği öğrenildi.
Dursun Çiçek ağzındaki baklayı çıkardı... HDP'ye bakanlık vereceklermiş!
Siyaset

Dursun Çiçek ağzındaki baklayı çıkardı... HDP'ye bakanlık vereceklermiş!

CHP eski milletvekili emekli Albay Dursun Çiçek canlı yayında ağzından baklayı çıkardı. HDP-CHP arasındaki kirli ittifakı istemeden de olsa ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay