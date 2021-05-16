HAMAS'tan flaş açıklama: Netanyahu hayal ürünü bir zafer pazarlamaya çalışıyor
HAMAS tarafından yapılan bir paylaşımda, "Netanyahu, direnişin sürprizleri karşısında çaresizliğini ve başarısızlığını örtmek için hayal ürünü bir zafer pazarlamaya çalışıyor." denildi.
Siyonist işgal rejimi Gazze'de ve işgal bölgelerinde Filistinlilere yönelik vahşi saldırılarını sürdürürken İslami direniş hareketleri de saldırılara karşı misilleme yapıyor.
HAMAS'tan yapılan bir son dakika paylaşımında, "Netanyahu, direnişin sürprizleri karşısında çaresizliğini ve başarısızlığını örtmek için hayal ürünü bir zafer pazarlamaya çalışıyor." ifadeleri kullanıldı.