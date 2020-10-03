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Aktüel Hamas'tan "Filistinli gruplar arasında diyalog oturumlarının hızlandırılması" çağrısı
Aktüel

Hamas'tan "Filistinli gruplar arasında diyalog oturumlarının hızlandırılması" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 16:25:05 -
Hamas'tan "Filistinli gruplar arasında diyalog oturumlarının hızlandırılması" çağrısı

GAZZE (AA) - Hamas, Filistinli gruplar arasında uzlaşı ve ortaklığı sağlayacak diyalog oturumlarının hızlandırılması çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Filistinli grupların 3 ve 22 Eylül'de gerçekleştirdiği toplatılar ve yapılacak yeni oturumlar değerlendirildi.

Söz konusu iki toplantının kapsamlı Filistin diyaloğuna bir giriş niteliği taşıdığı ve uzlaşmanın taslağını oluşturduğu belirtilen açıklamada, uzlaşıyı ve ortaklığı gerçekleştirecek ulusal bir yol haritası üzerinde anlaşmaya varılması için Filistin diyalog oturumlarına hız verilmesi çağrısı yapıldı.

Tüm bölgelerde kapsamlı, özgür ve adil seçimler yoluyla siyasi sistemin sağlam demokratik temeller üzerinde yeniden inşa edilmesinin "ortaklığın da tecellisi" olacağı ifade edilen açıklamada, bu bölgelerin başında ise Kudüs'ün geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, askıda bekleyen tüm sorunların son bulması ve birliği sağlama çabalarının başarıya ulaşması için özgürlük atmosferinin yayılması ve çoğulculuğun sağlanması gerektiği vurgulandı.

Filistinli grupların genel sekterleri ve temsilcileri 3 Eylül Perşembe günü eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ramallah ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, 22 Eylül Salı günü de İstanbul'da toplantılar gerçekleştirmişti. Toplantılarda İsrail'e karşı direniş ve Filistinli gruplar arasındaki siyasi bölünmenin sonlandırılması konusu öne çıkmıştı.

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