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Dünya Hamas'tan esir takası açıklaması!
Dünya

Hamas'tan esir takası açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-09-04 19:41:00 - 2024-09-04 20:06:59
Hamas'tan esir takası açıklaması!

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmadıkça esirlerin Gazze Şeridi'nden "canlı dönmeyeceklerini" bildirerek, Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her günün yeni bir tabut anlamına geleceğini duyurdu.

Hamas'tan, Gazze'deki İsrailli esirlerle ilgili önemli bir açıklama yayımlandı.

“Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner”
Hamas'ın İsrail halkına hitaben, video görüntüyle ilişkilendirdiği yazılı mesajında, "Karar sizin... Saldırıların durması halinde, esirler canlı olarak döner." ifadelerine yer verildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi halinde ise İsrailli esirlerin "canlı dönmeyeceği" vurgulanan açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iktidarda kaldığı her gün yeni bir tabut anlamına gelebilir." denildi.

“Karar sizin”
Görüntüde de "saldırın devam etmesi halinde akıbetleri meçhul kalacak." ifadesiyle İsrail ordusunun cesetlerine ulaştığı 6 esire atıfta bulunan, 6 kırmızı "X" işareti yer aldı.

İsraillilere seslenilen görüntü, "Karar sizin" ifadesiyle tamamladı.

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