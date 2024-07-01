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Gündem Hamas’tan dünyaya çağrı: Davaya bunu da ekleyin
Gündem

Hamas’tan dünyaya çağrı: Davaya bunu da ekleyin

Yeniakit Publisher
2024-07-01 09:04:00 -
Hamas’tan dünyaya çağrı: Davaya bunu da ekleyin

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, terör ordusunun Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanmasını "tam teşekküllü bir savaş suçu" olarak değerlendirdi ve İsrail’in yargılanması çağrısında bulundu.

Rişk, yaptığı yazılı açıklamada, “Nazi işgal ordusunun Gazze Şeridi'ndeki operasyonları sırasında Filistinli esirleri canlı kalkan olarak kullanması tam teşekküllü bir savaş suçudur." ifadesini kullandı.

Bunun tüm savaş yasalarının ve mahkumların haklarının açık bir ihlali olduğunu ve tüm uluslararası sözleşmelerin, kanunların ve anlaşmaların göz ardı edilmesi anlamına geldiğini belirten Rişk, Filistinli tutukluların ve esirlerin maruz bırakıldıkları açlık, aşağılama ve taciz de dahil olmak üzere her türlü ihlali içeren listeye canlı kalkan suçunun da eklendiğini vurguladı.

Bu ihlallerin aynı zamanda "kasıtlı tıbbi ihmal, yiyecek ve ilaçtan yoksun bırakma, uzuvların kırılması, yavaş öldürme ve sahada infazları" da içerdiğine dikkati çeken Rişk, Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesini "işgal liderlerinin yargılandığı savaş suçları dosyasına canlı kalkan suçunu da eklemeye" çağırdı.

İsrail askerleri, 22 Haziran'da Cenin'deki El-Cabiriyyat Mahallesi'nde bir eve düzenledikleri baskında 3 genci silahla yaralamış, bu gençlerden birini askeri cipin kaput kısmına bağlayıp canlı kalkan olarak kullanmış ve ilk yardım ekiplerinin yaralı Filistinliye ulaşmasına engel olmuştu.

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Yorumlar

HİZİPSAVAR

bu bm bu hali ile hiç bir işe yaramaz derhal yeni bir bm kurulsun hala oraya barış gücü göndermememek ve tüm ülke meclislerinden israilli siyonistlerin kan emici katlamcı çocuk ve kadın katili, olarak neden tanınmıyor.

Analix

Seni gormeyen gozu neyleyim. Seni duymayan yuregi neyleyim. Seni hissetmeyen gonlu neyleyim. Sana uzanmayan eli neyleyim. Ya mucahid ya sehid selamu aleyk. Ey mucahid, ey sehid sevdaliyiz sana. Eyyyy Gazza, Eyyy Filisdin, Eyyy Hamas, Vurgunuz, duaciyiz, caresiz,pisman, utanmis,mahcubuz biz size Vesselam Ebu Ey yigit, sevdaliyiz biz Sana.
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