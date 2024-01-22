  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hafize Gaye Erkan’la ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor! Şimdi de bu şok geldi! Herkes birbirine “Bu gerçekten doğru mu” diye soruyor

Rus doğalgaz devi Novatek'te şok İHA saldırısı geldi: Üretimi durdurduğunu açıkladı! Dünyayı kasıp kavuran olaylar

Bakan Mehmet Şimşek, bomba gelişmeyi az önce açıkladı! Ev sahipleriyle ilgili flaş karar

Turgut Altınok Ankara'daki potansiyel oy oranını açıkladı!

Ahmet Hakan’dan Meral Akşener bombası! Duyan, kulaklarına inanamadı

Meteoroloji haritayı güncelledi! 13 il için şiddetli kar yağışı uyarısı... Donacağız

Ve Türkiye'ye flaş uyarı! Orhan Şen: Kalp hastalarının rüzgara yakalandığını duyurdu, Türkiye’yi uyardı: Tek tek saydı

Gazze'de can kaybı 25 bini aştı!

Türkiye'den BAE ve Rusya atağı! Sürpriz hamle

MHP bir il ve 54 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı
Dünya Hamas'tan bomba "Aksa Tufanı" raporu
Dünya

Hamas'tan bomba "Aksa Tufanı" raporu

Yeniakit Publisher
2024-01-22 06:45:00 -
Hamas'tan bomba "Aksa Tufanı" raporu

Hamas, 7 Ekim 2023'te düzenlenen "Aksa Tufanı"na ilişkin bir rapor yayımladı.

"Aksa Tufanı'nı neden yaptık" başlığını taşıyan 16 sayfalık raporda, 7 Ekim'de neler yaşandığı, operasyonun neden yapıldığı ve Filistin meselesiyle bağlantısının ne olduğuna yer verildi.

İsrail'in iddialarını çürütme ve gerçekleri ortaya çıkarma amacıyla hazırlandığı bildirilen raporda, Aksa Tufanı'nın, "İsrail'in, Filistin davasını tasfiye etme, toprakları ele geçirme ve Yahudileştirme, Mescid-i Aksa ve kutsal mekanlar üzerinde tam olarak hakimiyet kurma planlarına karşı koymak için atılmış gerekli bir adım ve doğal bir tepki olduğu" belirtildi.

Raporda, "Aksa Tufanı"nın ayrıca, "Gazze Şeridi'ndeki ablukanın kaldırılmasının yanı sıra, işgalden kurtulma, ulusal hakların yeniden tesisi, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkının elde edilmesi ve başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması yolunda atılmış doğal bir adım olduğu" kaydedildi.

"İsrail'in sisteminin çökmesiyle bazı aksamalar yaşanmış olabilir"

Hamas'ın kurulduğu tarihten bu yana sivilleri hedef almaktan kaçındığı dile getirilen raporda, "Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail'in güvenlik ve askeri sisteminin tamamen ve hızla çökmesiyle bazı aksamalar ve Gazze ile operasyon bölgelerini birbirinden ayıran tel örgülerde geniş gedikler açılması sebebiyle kaos yaşanmış olabilir." ifadesi kullanıldı.

Hamas'ın, "Aksa Tufanı" sırasında İsrailli sivilleri hedef aldığı yönündeki suçlamalara da değinilen raporda, "kadınlar, çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere sivillerin hedef alınmasından kaçınmanın, Hamas mensuplarının aldığı ahlaki ve dini terbiyenin bir gereği olduğu" vurgulandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Raporda, "Kassam mensuplarının 7 Ekim de sivilleri hedef aldığı iddiası tamamen iftira ve yalandır. Bunları iddia edenler İsrail kaynaklarıdır. Bunu teyit eden hiçbir bağımsız kaynak yoktur. O gün çekilen videolar ve İsraillilerin daha sonra yayınlanan ifadeleri gösteriyor ki, Kassam savaşçıları sivilleri hedef almadı, sivillerin çoğu İsrail ordusunun ve polisinin şaşkınlığı sonucu İsrail polisi ve askeri tarafından öldürüldü." denildi.

Raporda, direniş güçlerinin, Filistin halkına karşı silah taşıyanları ve İsrail askerlerini hedef aldığı, bunun da daha önce defalarca dile getirildiği aktarıldı.

ABD ile Avrupa ülkelerinin, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı (UAD) önünde yargılanmasına karşı çıkmasına da değinilen raporda, "özellikle ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere'ye, eğer gerçekten adalete inanıyorlarsa, Filistin'de işlenen tüm suçların soruşturulması için yargı sürecine destek vermeleri" çağrısı yapıldı.

Katil köpekler Hamas yöneticisinin ailesine saldırdı
Katil köpekler Hamas yöneticisinin ailesine saldırdı

Dünya

Katil köpekler Hamas yöneticisinin ailesine saldırdı

Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi
Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi

Dünya

Şımarırsan Hamas sever adamı: İsrailli binbaşı imha edildi

Yardım eden yok! Hamas, Müslüman ülkelerden silah talebinde bulundu
Yardım eden yok! Hamas, Müslüman ülkelerden silah talebinde bulundu

Dünya

Yardım eden yok! Hamas, Müslüman ülkelerden silah talebinde bulundu

Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz
Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz

Dünya

Gazze’de kalırsak çok asker ölür! İtiraf: Hamas'ı yok edemeyiz

AB'den skandal yorum: İsrail El Fetih'i zayıflatmak için Hamas'ı finanse etti
AB'den skandal yorum: İsrail El Fetih'i zayıflatmak için Hamas'ı finanse etti

Dünya

AB'den skandal yorum: İsrail El Fetih'i zayıflatmak için Hamas'ı finanse etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23