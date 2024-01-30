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Gündem Hamas'tan ateşkes açıklaması: Hazırız!
Gündem

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Hazırız!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 16:25:00 - 2024-01-30 16:28:32
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Hazırız!

Lahey'de çıkan karara rağmen İsrail'in Gazze'de sivillere yönelik bombardımanı devam ederken Hamas'tan yeni bir açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, “Kalıcı ateşkes her iki tarafın da yararına. Aksi takdirde savaş devam edecek. Aşamalı olarak ateşkese hazırız” dedi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, dün yaptığı açıklamada Fransa’nın başkenti Paris’te 28 Ocak’ta İsrail, ABD, Katar ve Mısır arasında yapılan toplantıda İsrail-Filistin arasındaki yeni bir esir takası anlaşmasına ilişkin taslağın Hamas’a iletileceğini doğrulayarak, toplantıda "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini ve tarafların "bu öneriyi Hamas'a iletmeyi ve onları sürece olumlu ve yapıcı bir şekilde katılacakları bir pozisyona getirmeyi umduklarını" söylemişti.

Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal konuya ilişkin bugün yaptığı açıklamada Paris önerisinin önce Filistin toprakları içindeki ve dışındaki liderleriyle, daha sonra Kahire'de Katar ve Mısır'dan arabulucularla görüşüleceğini söyledi.

"Aşamalı olarak ateşkese hazırız"

 

Nazzal, “Arabuluculara kalıcı ateşkesin hedefimiz olduğunu söyledik. Ancak, bunu anlaşmanın ikinci ya da üçüncü aşamasında yapabiliriz. İsrail Gazze’den çekilmeden bu yeni öneriyi kabul edemeyiz” dedi. Ayrıca, her iki taraftan da tüm esirlerin serbest bırakılmasını istediklerini kaydeden Nazzal, “Ama bu noktaya ulaşmak için bir müzakere gerekiyor. Kalıcı ateşkes her iki tarafın da yararına. Aksi takdirde savaş devam edecek. Aşamalı olarak ateşkese hazırız” dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ise, Paris'teki görüşmelerin ardından ateşkes önerisinin kendilerine ulaştığını ve öneriyi inceleyeceklerini belirterek, görüşmelerde bulunmak üzere Kahire'yi ziyaret edeceğini söyledi. Haniye, Hamas’ın önceliğinin İsrail’in askeri saldırılarını sonlandırmak ve İsrail güçlerinin Gazze’den tamamen çekilmesini sağlamak olduğunu açıkladı.
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