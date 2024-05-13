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Dünya Hamas'tan ateşkes açıklaması: Filistin halkı kabul etti
Dünya

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Filistin halkı kabul etti

Yeniakit Publisher
2024-05-13 09:38:54 - 2024-05-13 09:38:54
Hamas'tan ateşkes açıklaması: Filistin halkı kabul etti

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, İsrail'le yürütülen ateşkes görüşmelerinde talep edilen şartların Filistin halkı tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Bedran, Filistin direniş gruplarının temsilcilerinin Şam'daki Filistin Ulusal Konseyi binasında düzenlenen ve Gazze'deki son gelişmelerin tartışıldığı istişare toplantısında konuştu.

ATEŞKES TALEPLERİ ÜZERİNDE HEM HALK HEM DE FİLİSTİNLİ GRUPLAR UZLAŞTI

Müzakerelerin, tam ve kapsamlı ateşkes, İsrail ordusunun Gazze'nin tamamından çekilmesi, yerinden edilenlerin evlerine dönmesi, Filistin halkının ihtiyaçlarını karşılayacak yardım ve imar çalışmalarına başlanması ve sonrasında İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yıllardır süren ızdıraplarını sona erdirecek bir esir takası anlaşmasını içermesi gerektiğini vurgulayan Bedran, bu talepler üzerinde, hem halk hem de Filistinli grupların uzlaştığını kaydetti.

'İSRAİL KENDİSİNİ TECRİT EDİYOR'

Bedran, İsrail'in bir çeşit tecrit yaşadığını ve uluslararası ve bölgesel pek çok tarafın, İsrail heyetinin müzakerelerde takındığı tutumu kabul etmediğini dile getirdi.


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Bedran, İsrail'in Refah'a girme konusundaki ısrarıyla kendisini daha fazla tecrit ettiğini aktardı.

Tüm bölgesel ve uluslararası taraflara Binyamin Netanyahu ile hükümetine bu saldırıyı durdurması için baskı kurma çağrısı yapan Bedran, Filistin halkının teslim olmayacağını ve işgale direnme hakkını kullanmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

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