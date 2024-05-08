Hamas’la ilgili bomba “Türkiye” iddiası! Bu olursa, gerçekten tam olay olur

Hamas’ın siyasi ayağının Katar’dan ayrılmayı düşündüğüne dair haber gündeme bomba gibi düşerken, haber7.com yazarı Erkan Talu’dan dikkat çeken bir analiz geldi. Son günlerde Türkiye’de yaşanan birtakım gelişmeleri ardı ardına sıralayan Talu, Hamas lideri İsmail Haniye’nin günlerdir Türkiye’de olmasını da göz önünde bulundurup “Hamas’ın yeni merkezi Türkiye mi?” sorusunu sordu. Talu, yazısında şunları kaydetti:

“Tarih, 20 Nisan 2024’ü gösterdiğinde, Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Hamas’ın siyasi ayağının Katar’dan ayrılmayı düşündüğüne dair bir haber yayımlandı. Haberde, ateşkes görüşmelerinde bir türlü başarıyı ulaşılamaması dolayısıyla, Hamas’ın, son haftalarda Mısır ve Katar tarafından şartlarını yumuşatması konusunda baskıya maruz kaldığı iddia edilmişti. Hatta Hamas’ın, zaman zaman rehine takası anlaşmasını kabul etmemesi halinde Katar'dan çıkarılma tehdidi aldığı da öne sürülmüştü.

Gazetenin bu iddiaları ise, taraflardan gelen açıklamalarla yalanlandı. Katar, 2012 yılından bu yana sahip çıktığı Hamas’ın siyasi ayağının ülkeden gönderilmesi için bir neden olmadığını, Hamas liderliğinin ülkede kalmaya devam edeceğini söyledi. Irak dönüşü uçakta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da konuyla alakalı, “Önemli olan Hamas liderlerinin nerede olduğu değil, Gazze'deki durumdur. Hamas’ın Katar'daki konumlarının ne olacağı hususunda doğrusu bana bir bilgi gelmedi. Fakat Katar Emiri Sayın Şeyh Temim’in, bu kardeşlerimizle ilgili, onların Katar’daki pozisyonunu yok farz edecek bir adımı atacağına dair bir şey duymadım. Böyle bir adım atacağını da düşünmüyorum. Onlara karşı olan samimiyeti, onlara karşı olan tavrı, her zaman ailenin bir ferdi gibidir. Bundan sonraki süreçte de yine onlara karşı bu tavrın değişeceğine ihtimal vermiyorum.” demişti.

SON 5 GÜNDE YAŞANANLAR

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Kendi adıma konuyu, bu açıklamalardan sonra kapatmıştım. Lakin son 5 günde ortaya çıkan yeni iddialar ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin ve beraberindeki heyetin halen Türkiye’de olması kafamı karıştırdı.

Burada, 4 Mayıs’ta yayımlanan iki tane önemli haber var;

- Washington Post'a (WP) konuşan Amerikalı yetkililer, ABD'nin Katar'a yönelik baskıyı artırarak, ateşkesi reddetmesi halinde Hamas liderlerini ülkeden atmasını istediğini söylemiş. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu mesajı Katar Başbakanı’na iletmiş.

-İngiliz haber ajansı Reuters’a konuşan bir yetkili de Katar’ın, müzakerelerde artık arabulucu olmaması durumunda, Hamas liderliğini ülkede tutup tutmamayı gözden geçireceğini ve gerekirse siyasi büroyu kapatmayı değerlendireceğini belirtmiş.

Kafamı karıştıran sadece bu iki haber olmadı. Bildiğiniz üzere Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve beraberindeki heyet, 20 Nisan günü (WSJ’nin haberinin çıktığı gün) Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Hamas’ın siyasi liderliği, o günden beridir de Türkiye. Hatta, Haniye ve heyeti bugüne kadar; Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’yla, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’yle, Hür Dava Partisi (HÜDAPAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’yla görüştü. Haniye yine bu süreçte, A Haber’e röportaj verdi, İsmailağa Cemaati'ni ziyaret etti.

Tüm bu yaşananlar bana, “Türkiye, Katar’dan ayrılması durumunda Hamas’ın siyasi ayağını kabule mi hazırlanıyor?” sorusunu sordurdu. Çünkü WSJ’nin haberinde, böyle bir duruma karşı Hamas’ın iki ülkeyle temasa geçtiği yazılmıştı; bu ülkelerden birinin Umman olduğu belirtilmiş ancak diğer ülkenin adı zikredilmemişti.

HAMAS LİDERLİĞİ TEMASLARINI TÜRKİYE’DEN YÜRÜTÜYOR

Ben bu soruya zihnimde cevap ararken, Arap medyasının önemli yayın organlarından “Asharq al-Awsat”a konuşan yetkililer, Haniye’nin günlerdir Türkiye’de olmasının, Hamas’ın siyasi merkezini Katar’dan Türkiye’ye taşıyabileceğine dair iddialara neden olduğunu söyledi. Asharq al-Awsat’ın kaynaklardan aktardığına göre Haniye, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’de kalmaya devam ediyor ve Türkiye’nin Gazze’de savaş sonrası üstleneceği rolü ele alıyor. Aynı kaynaklar, Haniye’nin bazı Filistinli ve Arap gruplarla görüşmeler yapacağı ancak bu grupların Katar ile iyi ilişkilere sahip olmadığı, bu nedenle de temasları Doha’da değil de İstanbul’da yapmak istediğini ifade etti.

ANKARA ASLINDA KATAR’IN DA ELİNİ RAHATLATIYOR

Katar, Hamas’ı ülkeden gönderir mi bilinmez ama Türkiye, Hamas’ın siyasi lideri Haniye’nin İstanbul’da temaslarını sürdürmesine izin vererek önemli bir adım atıyor. Bu Ankara’yı, ilerleyen süreçte de masada tutmaya devam edecektir.

Türkiye aynı zamanda, Katar’ın İsrail ve Amerika’nın baskısına dayanamayıp Hamas’ı ülkeden çıkarma yoluna gitme olasılığına karşı da bir alternatif oluşturarak Katar’ın da elini rahatlatıyor. Hem Hamas’a sahip çıkıyor hem de Katar’ı zor bir duruma düşmekten kurtarıyor.

Bakalım önümüzdeki günler bize ne gösterecek. Sağlıcakla kalın.”