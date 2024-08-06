Hamas'la ilgili bir öyle bir böyle! Son kararın ne Özgür Özel?

Melih Altınok, Özgür Özel'in Hamas hakkındaki tutarsız açıklamalarına dikkat çekti. Geçmişteki açıklamalarını hatırlatan Altınok, Özel'in son tutumunu sorguladı. Altınok, Özel'in bu konuda net bir karar vermesi gerektiğini vurguladığı Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Özgür Özel, Haniye'nin öldürülmesini "şiddet nerden gelirse gelsin" tadında kınadığı konuşmasında da yine Hamas'ın 7 Ekim saldırısından bahsetti. Ama bu kez örgüte dair tanım yapmadı.

Son kararı acaba ne? Merak ediyoruz. Zira 27 Ekim 2023' te "Hamas'ın terör örgütü olarak kabul edilmemesi son derece utanç verici" demişti.

12 Mart 2024'de de "Hamas'ın yaptığı terör eylemidir" diye tekrar etti.

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13 Mart 2024 ise "Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim" diye çıkıştı. Son durum nedir Özgür Bey?"