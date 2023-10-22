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Dünya Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok
Dünya

Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok

Yeniakit Publisher
2023-10-22 03:41:00 -
Hamas'ın serbest bıraktığı ABD'li Raanan'ın babası konuştu: Küçük bir çizikten başka bir şey yok

Hamas tarafından rehin alınan ve sonrasında serbest bırakılan Natalie Raanan'ın babası Uri Raanan, kızının iyi olduğunu, küçük bir çizikten başka bir şey olmadığını söyledi.

Associated Press'e konuşan Uri Raanan, dün kızıyla telefonda görüştüğünü ve kızının durumunun iyi olduğunu belirtti.

ABD’nin Chicago eyaletinde yaşayan baba, dün televizyonda Hamas tarafından esir alınan bir anne ve kızın serbest bırakıldığı haberini gördüğünde bunların kendi kızı ve kızının annesi olmasını umduğunu söyledi.

Anne ve kızının neden serbest bırakıldıklarını bilmediğine işaret eden Raanan, Natalie Raanan'ın elindeki "küçük bir çizik" dışında bir zarar görmediğini aktardı.

71 yaşındaki baba, Natalie ve annesinin Tel Aviv'deki akrabalarının yanına gideceklerini ve gelecek hafta da ABD'ye geleceklerini tahmin ettiğini ifade etti.

Natalie'nin erkek kardeşi Ben Raanan, olaylar meydana gelmeden önce kız kardeşi ile benzer dövmeler yaptırma planları olduğunu, bu hafta da onun ismi olan bir dövme yaptırdığını belirtti.
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ABD Başkanı Joe Biden, Natalie ve Judith Raanan'ın serbest bırakılmasındaki memnuniyetini ifade etti.

Rehineleri, Gazze’den İsrail'e ulaştıran Kızıl Haç, olayın hala rehin tutulan insanlar için bir umut oluşturduğunu vurguladı.

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