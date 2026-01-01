  • İSTANBUL
Dünya 'Hamas'ı silahsızlandırmakta kararlıyız'
Dünya

'Hamas'ı silahsızlandırmakta kararlıyız'

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
'Hamas'ı silahsızlandırmakta kararlıyız'

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Gazze Şeridi'ni işgal eden İsrail askerlerini ziyaret etti.

Zamir, 2026 yılını İsrail'in güvenliği için "belirleyici bir yıl" olarak nitelendirirken, "Hamas'ı silahsızlandırmaya kararlı olduklarını" dile getirdi.

Zamir "2026 yılı İsrail devletinin güvenlik gerçekliğinin şekillenmesinde belirleyici bir yıl olacak. Hamas'ı silahsızlandırma konusundaki kararlılığımız kesindir" şeklinde konuştu.

 

Zamir'in açıklamaları, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmelerde Hamas'ın silahsızlandırılması konusunu gündeme getirmesinden birkaç gün sonra geldi.

Zamir, "Hamas'ın yeteneklerini yeniden inşa etmesine ve bizi tehdit etmesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD'nin hazırladığı Gazze planının ikinci aşamasında Hamas'ın silahsızlandırılması üzerinde duruluyor.

Hamas ise işgal devam ettiği sürece silah bırakmayı reddediyor.

Kaynak: Mepa News

