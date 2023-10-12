Hamas Yetkilisi: İki yıldır gizlice hazırlandık!

Hamas yetkililerinden Ali Baraka Aksa Tufanı operasyonuna ilişkin detayları açıkladı.

Operasyon için ''İki yıldır gizlice hazırlandık'' diyen Hamas yetkilisi operasyonun İran tarafından planlandığı iddialarına ilişkin ''yakın müttefik ve fraksiyonların da haberi yoktu, lider kadroda da kısıtlı sayıda kişi planlardan haberdardı.'' dedi.

Detayları açıklayan Baraka ''Aksa Tufanı başladıktan yarım saat sonra Hizbullah ve İran'daki müttefiklerimiz gibi tüm Filistin direniş fraksiyonlarıyla temasa geçildi. Türklere de haber verildi, onlarla üç saat sonra bir görüşme yapıldı. Yani bizimle iletişime geçen herkesi bilgilendirdik. Ruslar bile mesaj gönderdiler, durumu sordular ve savaşın hedefleri hakkında bilgilendirildiler.'' dedi.