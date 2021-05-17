HAMAS yetkililerinden Merzuk: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HAMAS'ın ilk lideri Musa Ebu Merzuk, "Kureyşliler, Uhud savaşından sonra, halkı toplayarak Medine’de bulunan Resulullah’ın ve Müslümanların köklerini kurutacakları sözü verdiler. Bu haber Müslümanlara ulaşınca: ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir’ dediler. Müşriklerin kalbini korku sardı ve oradan başarısız bir şekilde ayrıldılar. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi: Birtakım insanlar onlara, ‘İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun’ dediler de bu, onların imanlarını arttırdı ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!’ diye cevap verdiler.” ifadelerini kullandı.