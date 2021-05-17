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Dünya HAMAS yetkililerinden Merzuk: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!
Dünya

HAMAS yetkililerinden Merzuk: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!

Filistin İslami Direniş Hareketi’nin (HAMAS) önemli isimlerinden Musa Ebu Merzuk, kafirler ile Müslümanlar arasında yaşanan savaş ile ilgili yaptığı bir paylaşımda, Allah ve Resulünden önemli örnekler verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 18:40:00 -
HAMAS yetkililerinden Merzuk: Allah bize yeter, o ne güzel vekildir!

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan HAMAS'ın ilk lideri Musa Ebu Merzuk, "Kureyşliler, Uhud savaşından sonra, halkı toplayarak Medine’de bulunan Resulullah’ın ve Müslümanların köklerini kurutacakları sözü verdiler. Bu haber Müslümanlara ulaşınca: ‘Allah bize yeter. O ne güzel vekildir’ dediler. Müşriklerin kalbini korku sardı ve oradan başarısız bir şekilde ayrıldılar. Bunun üzerine Allah şu ayeti indirdi: Birtakım insanlar onlara, ‘İnsanlar size karşı asker toplamışlar, onlardan korkun’ dediler de bu, onların imanlarını arttırdı ve ‘Allah bize yeter, O ne güzel vekildir!’ diye cevap verdiler.” ifadelerini kullandı.

 

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Yorumlar

Mehmet

Allah biz müslümanların aklını başına getirsin de birlik olalım
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1905

evet en güzel vekil Allah'tır o bize yeter
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