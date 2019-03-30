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Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e sert uyarı: Karşılığı olur!

Hamas ve İslami Cihad Hareketi, sivil ve barışçıl "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine terörist İsrail askerlerinin müdahale etmesi halinde karşılık vereceklerini duyurdu.

30 Mart 2019 Cumartesi 14:19
Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e sert uyarı: Karşılığı olur!

İslami Cihad Hareketi'nin internet sitesinde, İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale ve Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri'nin Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, bugün düzenlenecek "Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü" öncesinde toplantı düzenlediği belirtildi.

Tarafların, İsrail'in eylemlere herhangi bir şekilde müdahalesi halinde aynı ölçüde karşılık verileceği ve saldırılara karşı ortak duruş sergileneceği ifade edildi.

Büyük Dönüş Yürüyüşü

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adıyla barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail askerlerinin 30 Mart 2018'den bu yana devam eden barışçıl gösterilere müdahalesinde, 200'den fazla Filistinli şehit oldu.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 14:19
  1. İslami Cihad Hareketi
  2. Hamas
  3. İsrail
  4. Milyonluk Toprak ve Dönüş Yürüyüşü

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