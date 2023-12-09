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Gündem Hamas üyesi yakalandı iddiası kocaman bir yalan
Gündem

Hamas üyesi yakalandı iddiası kocaman bir yalan

Yeniakit Publisher
2023-12-09 09:16:00 -
Hamas üyesi yakalandı iddiası kocaman bir yalan

İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi konuya ilişkin bir açıklama yayınladı.

Merkez açıklamasında iddiaları yalanlayarak şu sözlere yer verdi;

"İsrail'in sosyal medyadaki propaganda hesapları tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, "İsrail ordusu Han Yunus'ta çok sayıda Hamas üyesini yakaladı" iddiası doğru değildir.

İsrail, gözaltına alınanların "Hamas üyesi" olduğuna dair herhangi bir kanıt sunamamıştır. Gözaltıların iddia edildiği gibi Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta değil, kuzeydeki Cebeliye'nin de kuzeyinde bulunan Beyt Lahya'da yapıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca tutuklular arasında gazeteci Diaa El Kahlot ve akrabalarının olması; yaşlı ve çocukların bulunması ile İsrail medyasında yer alan haberler, gözaltına alınanların siviller olduğunu göstermektedir.

İsrail medyasında yer alan görüntülerin kaynağı olarak, İsrailli savaş muhabiri Itay Blumental'in gösterildiği belirlenmiştir.

Blumental'in görüntüleri, "Gazze Şeridi'nde teslim olan çok sayıda kişi IDF tarafından tutuklandı. Şimdi bu kişilerden herhangi birinin Hamas veya İslami Cihad'a üye olup olmadığı kontrol edilecek" notuyla paylaştığı tespit edilmiştir.
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