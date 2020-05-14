  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den "İsrail'le esir takası" açıklaması:

"Mısır, İsrail ile aramızda ara buluculuk yapıyor. Müzakerelerin başındayız ama dolaylı müzakerelerde henüz istenen ilerleme kaydedilmedi"

Yeniakit Publisher
2020-05-14 03:10:56 -
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den "İsrail'le esir takası" açıklaması:

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen İsrail ile esir takası müzakerelerinde henüz ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'ndaki programa katılan Heniyye, "Mısır, İsrail ile aramızda ara buluculuk yapıyor. Bazı ülkelerden de bazı temaslar söz konusu ancak asıl faaliyeti Kahire yürütüyor. Müzakerelerin başındayız ama dolaylı müzakerelerde henüz istenen ilerleme kaydedilmedi." dedi.

Heniyye, İsrail'in bu konuda ciddi olmadığını ve meseleye yüzeysel yaklaştığını ifade etti.

Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklularla ilgili de konuşan Heniyye, söz konusu kişilerin Mescid-i Aksa'daki murabıtlar (gönüllü Müslüman bekçilerin), diasporadaki Filistinliler ile Gazze'deki yoksul kişilere yönelik yardım faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını belirtti ve Kral Selman bin Abdulaziz'den bu tutukluları serbest bırakmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin iç siyasetini yeniden düzenlemek, İsrail'le müzakerelerden doğan siyasi durumu değerlendirmek ve direnişle ilgili ulusal strateji belirlemek üzere toplantıya çağıran Heniyye, "Biz, Filistin meselesinin karşılaştığı stratejik tehlikelerle mücadelede fayda sağlayacak tüm ciddi toplantılara açığız ancak Ramallah'ta cumartesi günü yapılacak toplantının bir faydası olmayacak, sonuç da doğurmayacak." diye konuştu.

Hamas ve İslami Cihad, dün Abbas'ın çağrısıyla İsrail'in "ilhak planını" görüşmek üzere Ramallah'ta 16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Filistin liderler toplantısına katılmayacaklarını duyurmuştu.

- Hamas'ın elindeki İsrailli esirler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı, Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu, diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Mahkemeden tepki çekecek 'kaçak villa' kararı! “Bidon kafa”ya 'Yargı' kıyağı
Gündem

Mahkemeden tepki çekecek 'kaçak villa' kararı! “Bidon kafa”ya 'Yargı' kıyağı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil’e ait Bodrum’daki villanın kaçak bölümlerinin yıkımı, Muğla Bölge İdare Mahkemesi'nce durduruld..
Gurur verici gelişme! Türk vatandaşı olmak için sıraya girdiler
Gündem

Gurur verici gelişme! Türk vatandaşı olmak için sıraya girdiler

Koronavirüs salgını sürecinde sağlık sistemi çöken Avrupalılar, Türkiye'ye vatandaşlık başvurusu yapıyor. İstanbul'da yaşayan Fransız Lamia ..
BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı!
Gündem

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Gençer yeniakit.com.tr canlı yayınına katılarak iş ad..
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı