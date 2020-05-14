Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den "İsrail'le esir takası" açıklaması:

GAZZE (AA) - Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Mısır'ın ara buluculuğunda yürütülen İsrail ile esir takası müzakerelerinde henüz ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera Televizyonu'ndaki programa katılan Heniyye, "Mısır, İsrail ile aramızda ara buluculuk yapıyor. Bazı ülkelerden de bazı temaslar söz konusu ancak asıl faaliyeti Kahire yürütüyor. Müzakerelerin başındayız ama dolaylı müzakerelerde henüz istenen ilerleme kaydedilmedi." dedi.

Heniyye, İsrail'in bu konuda ciddi olmadığını ve meseleye yüzeysel yaklaştığını ifade etti.

Suudi Arabistan'daki Filistinli tutuklularla ilgili de konuşan Heniyye, söz konusu kişilerin Mescid-i Aksa'daki murabıtlar (gönüllü Müslüman bekçilerin), diasporadaki Filistinliler ile Gazze'deki yoksul kişilere yönelik yardım faaliyetleri nedeniyle tutuklandığını belirtti ve Kral Selman bin Abdulaziz'den bu tutukluları serbest bırakmasını istedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Filistin iç siyasetini yeniden düzenlemek, İsrail'le müzakerelerden doğan siyasi durumu değerlendirmek ve direnişle ilgili ulusal strateji belirlemek üzere toplantıya çağıran Heniyye, "Biz, Filistin meselesinin karşılaştığı stratejik tehlikelerle mücadelede fayda sağlayacak tüm ciddi toplantılara açığız ancak Ramallah'ta cumartesi günü yapılacak toplantının bir faydası olmayacak, sonuç da doğurmayacak." diye konuştu.

Hamas ve İslami Cihad, dün Abbas'ın çağrısıyla İsrail'in "ilhak planını" görüşmek üzere Ramallah'ta 16 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek Filistin liderler toplantısına katılmayacaklarını duyurmuştu.

- Hamas'ın elindeki İsrailli esirler

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Nisan 2016'da elinde 4 İsrail askeri olduğunu açıklamış, askerlerin durumu hakkında ise bilgi vermemişti.

İsrail, önce söz konusu askerlerden Hadar Goldin ve Oron Şaul'un 2014'teki Gazze savaşında öldüğünü duyurmuş ancak Savunma Bakanlığı, Haziran 2017'de askerlerin durumunu "kayıp ve esir" olarak değiştirmişti.

İsrail tarafı ayrıca biri Etiyopya asıllı Avera Mengistu, diğeri Arap olmak üzere 2 vatandaşının daha Gazze'de olduğunu ileri sürmüştü.