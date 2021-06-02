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Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi
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Dünya Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi
Dünya

Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi

Hamas, İsrail'in 2010 yılında Gazze'ye insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda düzenlenen saldırıyı savaş suçu olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-02 05:47:00 -
Hamas, Mavi Marmara saldırısını savaş suçu olarak nitelendirdi

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, saldırının 11. yılı sebebiyle yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal ordusunun Mavi Marmara yolcularına karşı işlediği katliam tam anlamıyla bir savaş suçudur. İnsanlık tarihinin en çirkin suçlarından biridir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in bu saldırı ile Gazze Şeridi ve Filistin ile dayanışma içinde olmak isteyen herkesi caydırmak istediğine dikkati çeken Kasım, şöyle devam etti:

"Bu olay, başta gemideki Türkler olmak üzere aktivistlerin taşıdıkları insani kahramanlığın boyutunu ve insan ilkelerini savunmak ve kuşatma altındakilere destek olmak için canlarını veren şehitlerin insani davranışlarındaki asilliği teyit etmiştir."

Kasım, "Mavi Marmara gemisi olayı, bu kahramanlığın arkasındaki Türk halkının nezdinde Filistin davasının derinliğini, konumunu ve İsrail suçlarına karşı duydukları derin öfkeyi göstermiştir." ifadelerine yer verdi.

Mavi Marmara gemisine İsrail'in uluslararası sularda düzenlediği saldırının üzerinden 11 yıl geçti. İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Ali Haydar Bengi, Cengiz Songür, Çetin Topçuoğlu, Necdet Yıldırım, Cevdet Kılıçlar, İbrahim Bilgen, Fahri Yaldız, Furkan Doğan, Cengiz Akyüz ve Uğur Süleyman Söylemez'in isimleri memleketleri başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde ve Gazze'de yaptırılan kalıcı eserlerle yaşatılıyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından da saldırının her yıl dönümünde çeşitli anma programları düzenleniyor.

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