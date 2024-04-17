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Dünya Hamas liderinin şehit olan yeğeninin ailesi büyük metanet gösterdi!
Dünya

Hamas liderinin şehit olan yeğeninin ailesi büyük metanet gösterdi!

Yeniakit Publisher
2024-04-17 21:17:00 - 2024-04-17 21:24:01

Ramazan bayramında 3 evladı ile 4 torunu İsrail bombardımanında şehit olan Hamas lideri İsmail Heniyye'nin yeğeni Muhammet Abdülkerim Heniyye de bugün şehadete yürüdü.

Muhammet Abdülkerim Heniyye dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

İsmail Heniyye'nin yeğeninin ailesi evlatlarının cenazesinin yanı başında siyonistlere meydan okudu.

Muhammet Abdülkerim Heniyye babası, “Evladım Mescid-i Aksa’ya feda olsun. İslam’a feda olsun. Müslümanlara feda olsun.” dedi.

İsmail Heniyye de 3 evladı ile 4 torununun şehadet haberini aldığında, "Hasbünallahü ve nimel vekil" duası etmişti.

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