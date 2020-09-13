Hamas lideri Heniyye, 27 yıl aradan sonra Lübnan'ın güneyini ziyaret etti

İsmail Heniyye, yaklaşık 2 haftadır Filistinli mülteciler ve Lübnanlı yetkililerle temas halinde olduğu Lübnan'ın 27 yıl önce sürgünde yaşadığı güneydeki Nebatiye iline bağlı Merc ez-Zuhur kasabasını ziyaret etti.

Hamas'tan yapılan yazılı bir açıklamaya göre Heniyye, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden Hamas ve İslami Cihat'tan 400'den fazla Filistinlinin sürgün edildiği Tüccar bölgesindeki eski hatıraları hatırladı.

Heniyye ziyareti sırasında, sürgün dönemini Hamas Hareketi ve Filistin halkının tarihinde stratejik bir dönüşüm gerçekleştiren bir aşama olarak nitelendirerek, "O dönemdeki direniş hareketleri ile bazı bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin temelini oluşturdu. " dedi.

Sürgündeki Filistinlilere kucak açan bölge halkının unutulmayacağına işaret eden Heniyye, Filistinlilerin yanında yer alarak Lübnan yönetimine ve halkına dahi destek olduğunu ifade etti.

Hamas lideri Heniyye, "Lübnan ve Hamas arasındaki bu bölgede ortak bir tarih yazıldı" dedi.

İsrail hükümeti, 1992 yılında Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın bir İsrailli askeri ele geçirmesinin ardından Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nden 415 ismi ve İslami Cihat hareketlerinden Lübnan'a sürgün etti.

Batı Şeria ve Gazze'de Heniyye'nin ve Lübnan'ın güneyindeki Merc Appearance bölgesinde sürgünde yaşayan diğer yüzlerce Filistinlinin dönüşü için yoğun gösteriler düzenlendi.

Sürgünde yaşayan Filistinli isimler de Nisan 1993'te kefen taktılar ve anavatanlarına dönmek için sınır hattında "Kefenler Yürüyüşü" düzenlediler.

İşgalci İsrail, aralıksız eylemlerin ardından Eylül 1993'te 189 kişinin dönüşünü ve aynı yılın Aralık ayında diğerlerinin de geri dönüşünü kabul etti.