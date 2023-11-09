Hamas lideri Heniye Mısır'da!
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye ve beraberindeki heyet, Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile görüştü.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve Hamas liderlerinden Halid Meşal, Mısır’ın başkenti Kahire’ye gitti.
Hamas heyeti ile Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı başkanı Abbas Kamel bir araya gelerek, Gazze Şeridi’ndeki durumu ele aldı.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
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