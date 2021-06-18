Hamas lideri Fas Başbakanı Osmani ile Rabat’ta görüştü

Filistin Enformasyon Merkezi’nin haberine göre Hamas’ın konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu toplantılarda, ikili ilişkilerin yanı sıra Kudüs Kılıcı Operasyonu’nun sonuçları ve Filistin halkını ve davasını destekleme yolları üzerinde durulduğu belirtildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının akabinde Filistin meselesine destek toplamak ve İsrail rejiminin işlediği savaş suçlarını tescil etmek amacıyla Heniye, bölgedeki ülkelere diplomatik ziyaretler turuna çıktı.

Bu bağlamda ilk sırada Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad el Sani ile görüşen Heniye, ardından Mısır'a gitmiş, Kahire'de Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil'le görüşerek, İsrail rejiminin düzenlediği son saldırılar karşısında Filistin direnişinin gösterdiği mücadelenin yanı sıra bölgesel meseleleri ele almıştı.

Heniye’nin, birkaç gün sürecek ziyareti kapsamında Fas'taki diğer siyasi partiler ile de görüşme yapması bekleniyor. Hamas heyetinin, önümüzdeki hafta başında da Moritanya’ya gideceği belirtildi.