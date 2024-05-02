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Gündem Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun
Gündem

Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun

Yeniakit Publisher
2024-05-02 07:03:00 - 2024-05-02 07:06:17
Hamas, Kolombiya'nın İsrail'le diplomatik ilişkileri kesme kararından memnun

Hamas, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmasını memnuniyetle karşıladı.

Hamas'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Nazi işgal ordusu (İsrail), Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı yürüttüğü imha saldırılarına devam ederken, işgalci siyonist oluşumla diplomatik ilişkilerin kesileceğini duyuran Başkan Petro'nun siyasi tutumuna büyük değer veriyoruz." denildi.

Açıklamada, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun siyasi tutumunun "Filistinlilerin fedakarlıkları ve onların haklı davası için bir zafer" olarak değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Güney Amerika ülkeleri ve tüm ülkelere, İsrail ile diplomatik ilişkilerini tamamen kesmeleri çağrısında bulunuldu.

Başkent Bogota'da düzenlenen "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" kutlamalarına katılan Petro, tarihi Bolivar Meydanı'nda halka seslenmişti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Gazze'de Filistin halkına yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail ile diplomatik ilişkileri keseceğini duyurmuştu.
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İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığını vurgulayan Petro, "Bugün meydanlara inen tüm insanlık bizimle aynı fikirde. Soykırım çağına geri dönemeyiz. İnsanlığın gözleri önünde bütün bir halkın yok edilmesine seyirci kalamayız, Filistin ölürse insanlık da ölür." ifadelerini kullanmıştı.

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