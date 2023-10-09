  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Piyasaların tepkisi nasıl? Altın ve petrolü ne baskılıyor?

Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı

Üç büyükler de bakkallar gibi vergilerini ödeyecek

Dünya nefesini tuttu, herkes oradan gelecek müjdeyi bekliyor! Geleceği petrolü için ilk sondaj vuruluyor

O ilimizde dünyayı şaşkına çeviren gelişme! Yerin altından resmen fışkırıyor! Yetkililer apar topar harekete geçti! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Küçük yaşta bir evlilik ne duyduk ne gördük

11 aylık zulüm bitsin! Gümüşel Hoca serbest bırakılsın

Başvurular başladı! İşi gücü bırakıp hemen müracaat edin! Devlet, o paraları takır takır ödüyor

Deprem uzmanı Frank Hoogerbeets uyarmıştı! Maalesef kahreden haber geldi

Esirler Gazze'ye dağıtıldı! İsrail balonu patladı
Dünya Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim
Dünya

Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim

Yeniakit Publisher
2023-10-09 15:27:00 -
Hamas-İsrail çatışması sürerken Kudüs sokaklarında sessizlik hakim

Hamas-İsrail arasındaki çatışma devam ederken zaman zaman dumanların yükseldiği Kudüs sokaklarında sessizlik hakim.

Hamas’ın İsrail’e karşı Aksa Tufanı Operasyonu, İsrail’in de Hamas’a karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu üçüncü gününde devam ediyor. İsrail Gazze’ye yönelik saldırılarını arttırırken Kudüs’te de zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Dumanların yükseldiği Kudüs’te sokaklarında ise sessizlik hakim.

Zaman zaman siren sesleri yükseliyor

 

Operasyonlar öncesinde kalabalık olan Kudüs sokakları boş kaldı. İsrail, Batı Şeria’dan Kudüs’e girişleri kapatırken Kudüs’te bulunan alışveriş merkezi, mağazalar da kapatıldı. Endişenin de hakim olduğu Kudüs’te siren sesleri yükseliyor.

Hamas-İsrail çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim Cumartesi sabah saatlerinde İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı Operasyonu' başlatmış, İsrail ise 'Demir Kılıçlar Operasyonu'yla karşılık vermişti. Operasyonların başlamasının ardından toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi, resmi olarak savaş ilan etmişti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant bugün yaptığı açıklamada, Beerşeba kentindeki İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Güney Komutanlığı’nda bir değerlendirme toplantısı yapıldığını yaptıklarını belirterek, “Gazze Şeridi’ni tamamen kuşatılması emrini verdim. Bundan sonra Gazze’de elektrik, yiyecek ve yakıt olmayacak. Her şey kapanacak” demişti.

Kudüs'teki camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı
Kudüs'teki camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı

Dünya

Kudüs'teki camilerden İsrail'e karşı cihad çağrısı

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı!
İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı!

Dünya

İsrail işgal altındaki Batı Şeria'dan Doğu Kudüs'e giriş çıkışları kapattı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurulmalı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurulmalı!

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin çağrısı: Başkenti Kudüs olan bağımsız devlet kurulmalı!

Taliban ısrarcı: 'Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!'
Taliban ısrarcı: 'Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!'

Dünya

Taliban ısrarcı: 'Geçiş izni verin Kudüs'ü fethedelim!'

Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı
Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı

Dünya

Onlarca İsrail askeri esir düştü! Hamas, Mossad balonunu patlattı

Hamas'tan İsrail'e teklif!
Hamas'tan İsrail'e teklif!

Dünya

Hamas'tan İsrail'e teklif!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23