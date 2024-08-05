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Medya Hamas için "terör örgütü" demişti! İmamoğlu'ndan riskli karar
Medya

Hamas için "terör örgütü" demişti! İmamoğlu'ndan riskli karar

Yeniakit Publisher
2024-08-05 11:30:00 -
Hamas için "terör örgütü" demişti! İmamoğlu'ndan riskli karar

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, Ekrem İmamoğlu'nun dış politika konusundaki gaflarının yankılarını ele aldı. Şendir, İmamoğlu'nun Hamas'ı "terör örgütü" olarak niteleme aymazlığına dikkat çektiği yazısında özetle şunları kaydetti:

Milliyet gazetesi yazarı Özay Şendir, Ekrem İmamoğlu'nun dış politika konusundaki gaflarının yankılarını ele aldı. Şendir, İmamoğlu'nun Hamas'ı "terör örgütü" olarak niteleme aymazlığına dikkat çektiği yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Ekrem İmamoğlu, Nisan sonunda CNN International’a verdiği röportajda Hamas için “terör örgütü” ifadesini kullanmıştı.

Türkiye’de ve dünyada, en soldan en sağa, tüm halkların İsrail’in uyguladığı devlet terörünü kınadığı bir noktada gereksiz bir çıkıştı.

Daha kötüsü bu çıkışın bazı başkentlere “selam” olarak algılanmasıydı.
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O röportajın üzerinden 4 ay geçti, İmamoğlu, Ukrayna’ya yollanacak otobüslerin teslim töreninde konuyu yine dış politikaya getirdi ve “Biz sadece savaşlara hayır demiyoruz, terörist eylemlere de hayır diyoruz” cümlesini kurdu.

Cümle bu ama paragrafın devamında hiç isim vermeden İsrail’in Gazze’de uyguladığı açık hava hapishanesi modeliyle Hamas’ın eylemlerine zemin hazırladığı vurgusu da var.

İşin içine terör lafını koyup, İsrail’i isim vermeden eleştirmek riskli bir karardı.

İsrail Dışişleri Bakanı “terörist eylem” lafından yola çıkarak İmamoğlu’nu etiketlediği, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saldıran, İsrail olarak İmamoğlu’nun cumhurbaşkanlığını desteklediklerini gösteren bir sosyal medya mesajı paylaştı.

(…) Anlaşılmaz olan Ekrem İmamoğlu ve medyadaki seslerinin halen 2019-2024 şartlarının geçerli olduğunu zannetmeleri.

(…) Mesela İmamoğlu’na büyük destek veren kimi medya kuruluşlarının Ankara’daki her seli büyüterek haber yaptığını ve 2028’in potansiyel adaylarından Mansur Yavaş’a karşı şimdiden bir mücadeleye girişildiğini düşünen çok isim var. (…)”

 

 

 

 

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