Hamas heyetinden kritik 'ateşkes' görüşmesi!
Hamas heyeti, 31 Ocak Çarşamba günü Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.
İsrail ve Filistin arasındaki ateşkes görüşmeleri devam ederken, Hamas heyeti yarın Mısır'da kritik bir görüşme yapacak.
Hamas yöneticileri, Mısır’ın başkenti Kahire’de İsrail ile devam eden ateşkes müzakerelerini görüşmek üzere Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir araya gelecek.
Ateşkesin süresi masaya yatırılacak!
Adı açıklanmayan bir Mısırlı yetkiliye dayandırılan haberlerde görüşmede, ateşkesin süresi ve Filistinli mahkumlara odaklanılacağı ifade edildi.