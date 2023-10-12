HAMAS heyeti meclisteki partiler ile görüştü

Aksa Tufanı operasyonu sonrası Filistin’de yaşanan son gelişmeler ve yapılabilecekler hakkında HAMAS heyeti meclisteki partilerle görüştü.

HÜDA PAR Genel Başkanı ve beraberindeki heyetler ile görüştükten sonra HAMAS heyeti, TBMM’de ziyaretlerine devam etti.

Gerçekleştirilen görüşmelere, Türkiye'nin HAMAS Temsilcisi Dr. Musa Akkari, Filistin Eski Sağlık Bakanı Dr. Basim N. M. Naaim, Dr. Sadık Şehitoğlu, Abdallah M. H. Abdulwahed ve Dr. Zahir Elbek'ten oluşan Filistin heyeti katıldı.

TBMM Komisyon Toplantı Odası’nda HÜDA PAR ile yaptığı görüşmenin ardından heyet sırasıyla Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Fatih Erbakan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Filistin heyeti, Filistin'de son gelişmeler ve yapılabilecekler hakkında meclisteki partilere bilgi verdi.

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Heyet, Türkiye’nin her anlamda Filistin’in yanında olması gerektiğini ve beklentilerinin bu yönde olduğunu dile getirdiler.

Yapılan görüşmelerin ardından HAMAS heyeti, HÜDA PAR Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir’in Filistin gündemiyle yapılan basın açıklamasına eştik etti.

Heyet, temasların ardından Ankara’dan ayrıldı. (İLKHA)