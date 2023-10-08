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Gündem Hamas hala içeride: İsrail "henüz püskürtmedik"
Gündem

Hamas hala içeride: İsrail "henüz püskürtmedik"

Yeniakit Publisher
2023-10-08 10:56:00 -
Hamas hala içeride: İsrail "henüz püskürtmedik"

İsrail ordusu, güçlerinin hala bir dizi İsrail yerleşiminde Filistinli askerlerle karşı karşıya geldiğini doğrularken, Hamas savaşçılarının içeride kaldığını duyurdu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, bugün yaptığı açıklamada, savaşçılarının İsrail'in çeşitli yerlerinde hala "şiddetli çatışmalara girdiğini" söyledi.

Ayrıca Gazze Şeridi'ne komşu Ofakim, Sderot, Yad Mordehay, Kfar Azza, Be'eri, Yetid ve Kissufim gibi birçok bölgede çatışmaların devam ettiği bildirildi.

Henüz başaramadık

İsrail polisi, casuslarla yüzleşmede hala başarılı olduklarını ilan etmekten uzak olduklarını söyledi.

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Yorumlar

Ömer

Rabbim masum müslüman Filistinli kardeşlerimizin yardımcısı olsun , terör ve işğal kavmi olan israili kahretsin, yerle yeksan eylesin amin
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