  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye korkusu Yunan'a bunu da yaptırdı! İlkini teslim aldılar

Annesini bıçaklayıp polise saldırdı! Vurularak durduruldu

Kutsal kavramları espri malzemesi yapmıştı... Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Acil havalanma emri verildi! Türk F-16'sı Rus savaş uçağının önünü kesti!

İsrail'den kafa karıştıran karar! Aşılanmış turistlere şok uygulama

PSV-Galatasaray maçında kriz! TV8’in sahibi Acun Ilıcalı’dan yetersiz açıklama

Rusya'nın yeni savaş uçağının fiyatı belli oldu

ABD'nin fonladığı medya kuruluşlarına tokat gibi cevap: Gavurun ekmeğini yiyen gavurun kılıcını sallar

İran, Humeyni’nin kemiklerini sızlatıyor! Perinçek'in İslami toplantıda işi ne?

‘CHP demek çöp demek!’ CHP’li Çanakkale Belediyesi çöpleri toplamak yerine vatandaşları suçladı!
Dünya Hamas, gözaltındaki Filistinlinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu
Dünya

Hamas, gözaltındaki Filistinlinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas, İsrail polisinin gözaltında tuttuğu bir Filistinlinin "infazı" olarak nitelendirdiği olaydan İsrail'i sorumlu tuttu.

Yeniakit Publisher
2021-07-22 22:14:00 -
Hamas, gözaltındaki Filistinlinin ölümünden İsrail'i sorumlu tuttu

Hamas Sözcüsü Muhammed Hamade, yaptığı yazılı açıklamada, "Kudüslü Abduh Yusuf el-Hatib et-Temimi'nin (43) infaz edilmesinden İsrail'i sorumlu tutuyoruz." ifadesini kullandı.

Temimi'nin, İsrail güçlerine ait Batı Kudüs'teki El-Meskubiyye isimli polis merkezinde gözaltında bulunduğu sırada, İsrail polisinin şiddetli darp etmesi nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getiren Hamade, Temimi'nin daha önce hiçbir sağlık sorununun bulunmadığını ve bunun da İsrail'in "kalp krizi sonucu öldüğü" yönündeki iddiasını çürüttüğünü belirtti.

Temimi, İsrail polisi tarafından "ehliyetsiz araç kullanmak" suçlamasıyla 4 gün önce gözaltına alınmış ve dün polis tarafından sorgulandığı sırada hayatını kaybetmişti.

İsrail yönetimi, Temimi'nin normal şartlarda kalp krizi sonucu öldüğünü açıklarken, ailesi ve Filistinli kuruluşlar İsrail'in açıklamasını yalanlayarak, Temimi'nin işkenceyle öldürüldüğünü iddia etmişlerdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay