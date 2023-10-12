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Gündem Hamas, esir aldığı bir İsrailli kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktı
Gündem

Hamas, esir aldığı bir İsrailli kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktı

Yeniakit Publisher
2023-10-12 00:35:00 -
Hamas, esir aldığı bir İsrailli kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktı

Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.

İSTANBUL (AA) - Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının, esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla 2 çocuğunu serbest bıraktığı belirtildi.

Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Kassam Tugayları, çatışmalar sırasında esir aldığı bir Yahudi yerleşimci kadınla çocuklarını serbest bıraktı.

Al Jazeera, kadın ile çocuklarının serbest bırakılmasına ilişkin görüntüleri de yayımladı. Arkadan çekilen görüntülerde, kadın ve bir çocuğu görünürken diğerini kucağında taşıdığı kaydedildi.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
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Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1100 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 339 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Bakanlık işgal altındaki Batı Şeria'daki saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 29'a, yaralıların sayısının ise yaklaşık 150'ye ulaştığını aktarmıştı.

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