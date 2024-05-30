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Gündem Hamas dünyaya ilan etti: Hazırız!
Gündem

Hamas dünyaya ilan etti: Hazırız!

Yeniakit Publisher
2024-05-30 20:51:00 - 2024-05-30 22:09:18
Hamas dünyaya ilan etti: Hazırız!

Hamas, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehinelerin takası da dahil "tam bir anlaşmaya" hazır olduklarını duyurdu.

Gazze'de İsrail'in sivillere yönelik katliamları devam ederken Hamas aldığı kararı dünyaya ilan etti. Hamas, saldırıların durması halinde rehine ve mahkum takasını kapsayan tam anlaşmaya hazır olduklarını duyurdu.

Hamas tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Daha önceki tüm dolaylı müzakere turlarında arabulucuların çabalarıyla esneklik ve pozitiflik gösterdik.

Yine söylüyoruz. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması halinde, rehine ve mahkum takasını da kapsayan tam bir anlaşmaya hazırız.

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