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Gündem 'Hamas ateşkesi 2-4 gün uzatmaya hazır' iddiası!
Gündem

'Hamas ateşkesi 2-4 gün uzatmaya hazır' iddiası!

Yeniakit Publisher
2023-11-26 21:53:00 - 2023-11-26 22:07:13
'Hamas ateşkesi 2-4 gün uzatmaya hazır' iddiası!

Katil İsrail ile Hamas arasındaki insani ara Salı sabahı sona erecek.

İhlas Haber Ajansı, Hamas'ın ateşkesi 2-4 gün arasında uzatmaya hazır olduğunu yazdı.

İHA'nın haberine göre, isminin açıklanmaması koşuluyla basına konuşan Hamas’a yakın bir kaynak, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde yarın sona erecek olan insani arayı 2 ila 4 gün uzatmaya hazır olduğunu iddia etti.

Haberde, "Hamas'a yakın bir kaynak, Hamas’ın Gazze Şeridi’nde yarın sona erecek olan insani arayı 2 ila 4 gün uzatmaya hazır olduğunu öne sürerek, 'Hamas arabuluculara direniş hareketlerinin mevcut ateşkesi 2 ila 4 gün uzatmaya istekli olduğunu bildirdi' denildi.

Katil İsrail, esir takası anlaşması kapsamında insani aranın uzatılacağı her gün için ilave 10 Filistinli mahkumu bırakmayı kabul etmişti.

Gazze'deki insani aranın başladığı 24 Kasım’dan bu yana Hamas tarafından 40 İsrailli ile 18 yabancı uyruklu, İsrail tarafından ise 117 Filistinli tutuklu serbest bırakıldı.
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