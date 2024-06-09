Hamas açıkladı! İsrail Nuseyrat katliamında 3 esir öldürdü
Hamas tarafından yapılan açıklamada, siyonist İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 İsrailli esiri kurtarırken, 1'i ABD'li 2'si İsrailli 3 esiri de öldürdüğü belirtildi.
Katil İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir katliama daha imza attı.
Sözde esir kurtarma operasyonunda siyonistler 274 Filistinli masumu şehit etti.
İsrail 4 esirin kurtarıldığını açıklamıştı!
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD’li 3 esirin öldüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü” ifadeleri kullanıldı.
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