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Gündem Hamas açıkladı! İsrail Nuseyrat katliamında 3 esir öldürdü
Gündem

Hamas açıkladı! İsrail Nuseyrat katliamında 3 esir öldürdü

Yeniakit Publisher
2024-06-09 21:52:00 - 2024-06-09 22:24:12
Hamas açıkladı! İsrail Nuseyrat katliamında 3 esir öldürdü

Hamas tarafından yapılan açıklamada, siyonist İsrail'in Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 4 İsrailli esiri kurtarırken, 1'i ABD'li 2'si İsrailli 3 esiri de öldürdüğü belirtildi.

Katil İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir katliama daha imza attı.

Sözde esir kurtarma operasyonunda siyonistler 274 Filistinli masumu şehit etti.

İsrail 4 esirin kurtarıldığını açıklamıştı!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, İsrail’in dün gerçekleştirdiği ve 4 esiri kurtardığı saldırılarda biri ABD’li 3 esirin öldüğünü açıkladı.

Yapılan açıklamada, "İsrail ordusu 1’i ABD’li 3 esiri öldürdü” ifadeleri kullanıldı.

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