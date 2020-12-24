Hamas: ABD'nin yasa dışı yerleşimlerden gelen ürünleri "İsrail malı" sayması uluslararası hukukun ihlalidir

GAZZE (AA) - Hamas, ABD'nin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünleri "İsrail malı" olarak etiketlemesini, "uluslararası hukukun ihlali" ve "Filistin halkının hakları aleyhinde zorbalık" şeklinde nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlere "yerleşim birimlerinde üretildi" yerine "İsrail'de üretildi" etiketi basılması talimatı vermesini değerlendirdi.

"Karar, Washington'un uluslararası hukuku ve tüm insani normları ihlal etme konusundaki ısrarını yansıtıyor." diyen Kasım, "ABD'nin Filistin halkının meşru hakları aleyhindeki zorbalık mantığını pekiştirdiğini" söyledi.

Kasım, Washington yönetiminin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya hizmet için attığı hızlandırılmış adımların tüm Arap sistemine gerçek bir hakaret olduğunu kaydetti.

Hamas Sözcüsü, "yerleşim birimlerinde üretildi" etiketinin iptalinin pratikte uygulamaya konulmasının İsrail'le normalleşme adımlarının teşviki çerçevesinde geldiğini aktardı.

İsrail'deki Haaretz gazetesinin haberine göre, ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği kurumundan yapılan duyuruyla, dünden itibaren yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlere "yerleşim birimlerinde üretildi" etiketi vurulmaması talimatı verilmişti.

Söz konusu karar, Filistin Dışişleri Bakanlığı tarafından da kınanmıştı. Bakanlık açıklamasında, "Bu, Filistin topraklarının ve ürünlerinin çalınmasını yasallaştırma, İsrail'i Filistin halkına karşı savaş ve insanlık suçu işlemeye teşvik girişimidir." ifalerine yer verilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım 2019’da yaptığı açıklamayla, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Pompoe, geçen ay da Batı Şeria'da Filistin toprakları üzerine inşa edilmiş bir yasa dışı Yahudi yerleşim birimini ziyaret etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Pompeo'nun ziyaretinden kısa süre sonra, işgal altındaki Batı Şeria ve Golan Tepeleri'nde yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinden ithal edilen ürünlerin "İsrail'de üretildi" olarak etiketlenebileceğini açıklamıştı.