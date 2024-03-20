Hamam böcekleri bu kokudan nefret ediyor: Bu yöntemle haşereler evinizi anında terkediyor

Hamam böcekleri hijyenden uzak ortamlarda yaşayabilirler. Ayrıca o haşereler açık bırakılan pencere ve kapılardan evlere girebilirler. Öte yandan hamam böcekleri evlere girdiklerinde rahatsızlık oluşturabilirler. Bu nedenle o haşerelerden kurtulmanın yöntemleri de araştırılabiliyor. Bu noktada bir koku onlardan kurtulmak için yardımcı olabiliyor.

Hamam böcekleri girdikleri evlerde kısa sürede yavrulayarak adeta evleri istila edebilirler. Ayrıca hijyenden uzak ortamlarda yaşadıklarından dolayı, bakteri ve virüs kaynağı gibi görülebilirler. Bu nedenle o haşereler evlere girdiklerinde bazı insanları tedirgin edebilirler. Öte yandan hamam böceklerinden kurtulmanın kolay bir yöntemi de bulunuyor.

HAMAM BÖCEKLERİ BU KOKUYA ADETA KATLANAMIYOR

Hamam böcekleri evlerde istenmeyen haşere türleri arasında gösterilebiliyor. Ayrıca o haşerelerden kurtulmanın pratik bir yöntemi de bulunuyor. Çünkü tek koku sayesinde hamam böceklerini evden göndermek mümkün olabiliyor. Söz konusu koku, soğan ve 1 yemek kaşığı karbonat kokusu.

Hamam böceklerini evden göndermek için 1 yemek kaşığı karbonat, bir adet rendelenmiş soğan ile karıştırılır. Ardından o haşerelerin çıktığı noktalara sürülür. Böylece hamam böceklerinin adeta evden kaybolduğu görülebilir. Ayrıca tüm haşerelerin yok olduğundan emin olununca, tüm evin baştan aşağıya temizlenmesi tavsiye edilir.

HAŞERELERİN EVE GELMESİ NASIL ÖNLENİR?

Hamam böcekleri ve diğer haşere türlerinin eve gelmesini önlemek için bazı öneriler bulunuyor.

İşte o önerilerden birkaçı şu şekilde;

· Evde rutubet oluşumu engellenmeli.

· Pis çöpler ve bulaşıklar biriktirilmemeli.

· Ocak, fırın ve buzdolabı çevresi düzenli bir şekilde temizlenmeli.

· Açıkta yiyecek ya da kuru gıda bırakılmamalı.

· Evin herhangi bir yerinde duvarda çatlak bulunuyorsa kapatılmalı.

· Eve koli getiriliyorsa, içi kontrol edilmeli.

· Haşerelerin gelmesini engelleyebilmek için evdeki lavabo giderlerinin su sızdırması önlenmeli.