Ham incir reçeli nasıl yapılır? Püf noktalarıyla incir reçeli tarifi...

Kanseri önlemede bir numaralı besin olarak gösterilen incir sağlığımıza birçok faydası bulunuyor. İncir magnezyum, lif, manganez, sodyum B6 vitamini ve potasyum açısından oldukça zengin bir meyvedir. İşte tam da dalından toplanma zamanı olan bugünlerde incir reçeli nasıl yapılır sorusu meraklıları tarafından araştırılıyor. Peki incir reçeli nasıl yapılır? İşte ham incir reçeli tarifi yazımızda...

Ham incir reçeli nasıl yapılır?

Malzemeler:

Yarım kilo ham incir

3 bardak toz şeker

3 bardak su

2 yemek kaşığı limon suyu

YAPILIŞI:

1. Ham incirleri bol suda güzelce yıkadıktan sonra sertçe olan sap kısımlarını kesin. İncirlerin kabuklarını soymanıza gerek yok. Alt kısımlarına ufak bir kesik atın.

2. Tencere içerisine kaynar su döktükten sonra su fokurdarken içerisine kabuklu ham incirleri de ilave ederek haşlayın.

3. Yaklaşık 8-10 dakika boyunca kaynayan ham incirleri suyun içerisinden alın ve süzgü içerisine koyun. İncirler haşlandıktan sonra hala acımsı bir tat varsa bir süre daha haşlamanızı öneriyoruz.

4. Haşlanmış ham incirleri birkaç defa soğuk sudan geçirin.

5. İncirlerin tamamen soğuduğuna emin olduktan sonra yeniden süzgüye alarak sularının süzülmesini bekleyin. İncirler içerisine su çekmiş olacağı için teker teker sularını sıkarsanız acılığını giderirmiş olursunuz. Aynı zamanda reçeliniz de çok sulu olmaz.

6. Ham incirler pişmeye hazır hale geldikten sonra, öncelikle reçel tenceresi içerisine şeker ve suyu koyarak şerbeti hazırlayın.

7. Şerbeti karıştırarak şekeri eritin ve fokurdamaya başladıktan sonra limon suyunu da ilave ederek 10 dakika süre ile kaynatın.

8. Hazır hale gelen şerbetin içerisine ham incirleri ilave edebilirsiniz.

9. Kısık ateşte reçeliniz pişerken ham incirler sürekli şerbetin yüzeyine çıkacağı için arada bir kepçe ile bastırarak şerbeti emmelerini sağlayın.

10. Reçelinizi yaklaşık 40-50 dakika süreyle kaynattıktan sonra incirler de pişmiş olacaktır.

12. Eğer reçelinizi hemen tüketmeyi düşünmüyorsanız, sıcak suda bekletilip kurutulan cama kavanozun içerisine reçeli ocaktan indirir indirmez doldurun.

13.Kaynamış suda beklettiğiniz kavanoz kapağını kurulayarak reçel kavanozunu sıkıca kapatın ve ardından kavanozu ters çevirerek soğuması için bir kenara alın.

Ev yapımı ham incir reçelinizi ışık ve nem almayan, serin bir ortamda muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun.