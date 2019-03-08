0553 313 94 23

Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en iyi şekilde noktalamamıza destek olacaktır"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, hem yönetimin hem de Olcay Şahan’nın yapıcı adımlar atmasıyla sözleşme tadiline gittiklerini belirterek, Olcay’ın ligin geri kalan kısmında takım arkadaşlarına yardım ederek, sezonu en iyi şekilde noktalamalarına destek olacağına inandığını söyledi.

08 Mart 2019 Cuma 11:39
Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en iyi şekilde noktalamamıza destek olacaktır"

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, hem yönetimin hem de Olcay Şahan’nın yapıcı adımlar atmasıyla sözleşme tadiline gittiklerini belirterek, Olcay’ın ligin geri kalan kısmında takım arkadaşlarına yardım ederek, sezonu en iyi şekilde noktalamalarına destek olacağına inandığını söyledi.


Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Olcay Şahan’ın yenilenen sözleşmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hem Trabzonspor hem de Olcay Şahan için ortak şartların oluştuğunu ifade eden Haluk Şahin, “Bildiğiniz gibi Olcay Şahan ile ilgili olarak yönetim kurulumuzun verdiği karar doğrultusunda devam eden bir süreç vardı. Bu süreçte hem Olcay Şahan hem de menajeri ile görüşmelerimiz oldu, bir ortak zemin arandı. Sonuç itibariyle dün Olcay Şahan kamuoyuna da yansıdığı üzere camiamızdan, kulübümüzden, teknik heyet ve yönetim kurulumuzdan özür dileyerek antrenmana çıktı. Umuyorum ki Olcay Şahan sezonun geri kalan kısmında takım arkadaşlarına yardım edecek ve sezonu en iyi şekilde noktalamamıza destek olacaktır” dedi.



"Olcay kulübün durumunu çok iyi biliyor"


Olcay Şahan’ın sözleşmesine de değinen Haluk Şahin, “Olcay Şahan ve menajeriyle yaptığımız görüşmelerde kulübümüzün içinde bulunduğu durumu kendilerine aktardık. Olcay da zaten bizim çocuğumuz, kulübün durumunu en az bizim kadar biliyordu. Görüşmeler neticesinde hem bizim hem de Olcay Şahan tarafının yapıcı adımlar atması neticesinde sözleşme tadiline gittik. Olcay bu sezon alacaklarından 90 bin Euro, gelecek sezonki alacaklarından da 1 milyon 250 bin Euro indirime gitmeyi kabul etti. Bugün baktığınız zaman 8 milyon TL’yi aşan bir indirim yapmış oldu. Bu sezon ve gelecek yıldan toplamda 15 milyon TL’yi bulan alacakları için 2021’e kadar vade içeren bir takvim oluşturduk. Hem kulübümüz hem de Olcay Şahan için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tek Pota’da kuralar çekildi
    1. Tek Pota’da kuralar çekildi
    2. Bakan Akar, AA Editör Masası'na konuk..
    3. Malatya’dan Türkiye’ye örnek proje
    4. Türkiye Ermenileri Patriği hayatını..
    5. Elazığ’da öğrencilerle deprem ve..
    6. Hindistan savaş uçağı düştü!
    7. Muş’ta 140 köy yolu ulaşıma kapandı
    8. Engelleri aşmak için bir araya geldiler
    9. "81 İl 81 Anaokulu Projesi"
    10. Türkiye Ermenileri Patriği Mutafyan,..
    11. Dalyan’da 2 Caretta Caretta ölü bulundu
    12. Okullar Arası Satranç müsabakaları..
    13. Pakistan hava sahası kısmen tekrar..
    14. Gençlik Merkezine gece denetimi
    15. İzmir’in fetih yıl dönümü kutlamaları..
    16. Muhtar adayı Kılıç kadınları unutmadı
    17. Bilecik’te protokol üyelerinin eşleri..
    18. Ordu'da cenazenin sit alanına..
    19. Antalya’da korkutan sazlık yangını
    20. DTSO ile KOSGEB arasında mentörlük..
    21. Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob..
    22. Çin hükümetinden Huawei’ye destek
    23. İmamoğlu’ndan kadınların çalışma..
    24. Evleri yanan yaşlı çift köylüler..
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Şanlıurfa’da
    26. MHP İl Başkanı Murat Çiçek: “Türk..
    27. Hamur’da müzik sınıfı açıldı
    28. Vali Kocabıyık 8 Mart'ı tarlada..
    29. KSÜ personeline rekor promosyon
    30. Geleceğiniz güvence altında
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Almanya yine terörün hamiliğini üstlendi!
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir