Haluk Özener: Türkiye 3 metre kaymış durumda

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken depremin şiddetiyle ilgili Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil"

Türkiye'nin gerçek bir afetle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Özener, "2022 yılının toplamında Türkiye ve yakın çevresinde 170 adet 4.0 ve üzeri deprem yaşamışken sadece dünden bugüne 186 tane deprem yaşadık. 1999'dan beri bu coğrafyada yaşadığımız en büyük depremi gördük. Hatta ikisini peş peşe gördük. Gerçek bir afetle karşı karşıyayız. 7.7 ve 7.6'lık iki deprem daha önce alışılagelmiş bir deprem hareketliliği değil" dedi.

"Türkiye 3 metre kaydı"

Yaşana depremler sonrası Türkiye'nin 3 metre kaydığını ifade eden Özener, "Şöyle düşünün doğrultu atımlı bir faydayız. Durduğunuz plakanın ortasında fay hattı var, karşı bloğunun sola doğru hareket ettiğini düşünüyorsunuz, doğrultu atımlı fay hattı olduğu için birinin sağa birinin sola kaydığını düşünün ve ilk pozisyonlarına göre 3 metrelik bir atım oluyor" ifadelerini kullandı.

500 yıllık enerji ortaya çıktı

Son olarak meydana gelen depremle 500 yıllık enerjinin ortaya çıktığına dikkat çeken Özener, şöyle devam etti:

"Bu fayın kırılan yerinde henüz daha kırılmayan yerlerinde tarihsel depremlere baktığımızda son olan depremden bugüne kadar geçen süreler 500 yıl, bazı yerlerde 700-800 yıldır deprem olmayan bölgeler var. O bölgelere sismik enerji yükleniyor. Faylar yer değiştiriyor. Yer değiştirmeler sebebiyle enerji birikiyor. 500 yıldır kırılmayan fay boyunca biriken enerjiler, belirli bir doygunluğa ulaşınca deprem olarak ortaya çıkıyor."