Haluk Özdil yine gündemi altüst edecek! Gördüğü varlıkları açıkladı: Bana göründüler...
Araştırmacı yazar Haluk Özdil, uzaylılara ilişkin gündemi altüst edecek bir açıklamada bulundu. Özdil, dünya dışı bazı varlıkları gördüğünü söyledi.
Z Talk Youtube kanalında Zeynep Uzun'un sorularını yanıtlayan araştırmacı yazar Haluk Özdil, uzaylılar hakkında bilinmeyenleri konuştu.
Haluk Özdil, 2001 yılında uzaylıları gördüğünü söyledi.
Özdil yaptığı açıklamada, "Her gezegende farklı canlıların var olduğunu biliyorum. Ben İstanbul'da karşılaştım. Gece saat civarlarında 2001 yılında her yer kıpkırmızı oldu. Heyecanlı bir film izliyordum. Bir anda 20 metre ötemde karşı binanın karşısında bir küre gördüm. Küre üzerinde insanlar dolaşıyordu. Sanki bana gösteri yapıyorlardı. Ufo'ya benzemiyor am altından yılan tıslaması gibi bir şey çıktı. Çok ince bir şeydi. Dünyamsı bir şey değildi. Dondum kaldım. Yaklaşık 10 dakika boyunca indi, çıktı ve ortadan kayboldular. İnsan silüetleri gördüm. Bunları gördükten sonra dışarı çıktım. O ara sitenin kapıcısını gördüm. Durumu kapıcıya sordum. Ama o görmediğini söyledi. Hemen 155'i aradım. Psikolojim bozuldu. Deli olduğumu düşündüm" ifadelerini kullandı.
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