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Gündem Haluk Levent’ten flaş paylaşım! Bunlara kanmayın
Gündem

Haluk Levent’ten flaş paylaşım! Bunlara kanmayın

Ahbap Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, Adana'da meydana gelen depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bazı hesaplar şu gün, şu saatte Adana yıkılacak yazıp halkı daha da endişelendiriyor. Kötülük her yerde! Kanmayın" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 14:31:00 -
Haluk Levent’ten flaş paylaşım! Bunlara kanmayın

Ahbap Derneği'nin kurucusu, sanatçı Haluk Levent, dün Adana’da saat 22.35’te meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Twitter hesabından paylaşımlar yaptı.

Levent’in paylaşımları şöyle:

“Dün yaşanan 4.1 depreminden sonra Adana tedirgin oldu. Bilim insanları şu zamanda bu tür küçük depremlerin doğal olduğunu söylüyor. Bazı hesaplar şu gün şu saatte Adana yıkılacak yazıp halkı daha da endişelendiriyor. WhatsApp gruplarına giriyorlar. Kötülük her yerde! Kanmayın.”

“Ve evleri orta-ağır hasarlı vatandaşların tek derdi fahiş kira fiyatları. Deprem şehrinde bile fiyatlar uçmuş durumda. ‘Başkası zam yaptı ne yapalım biz de yapıyoruz’ diyen ev sahipleri en azından bir yıl bekleyebilirdi. Bu tweeti okuyan ev sahipleri bana hak verirler umarım.”
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