Haluk Levent'in Ahbap'ıyla ilgili şok iddialar! Tüm Türkiye bunu konuşacak

24 Eylül 2018 tarihli yazısında 'Ahbap'ın hangi amaçlar için kurulduğunu ve nelere sebep olabileceğini anlattığını hatırlatıp, "Dediklerim harfiyen çıktı! 'Ahbapçılar' deprem üzerinden devlete çökmeye kalktı... Kirli yalanlarla 'baş' çıkarmaya başladılar" diyen Sabah gazetesi yazarı Ersin Ramoğlu, "Ahbap bir paralel devlet girişimidir. Arkasında FETÖ, PKK, DHKP-C ve fondaş medya vardır" iddiasında bulundu.

Ramoğlu, Türkiye'nin gündemine oturacak yazısında şunları kaydetti:

"24 Eylül 2018 tarihli yazımda 'Ahbap'ın hangi amaçlar için kurulduğunu ve nelere sebep olabileceğini anlatmıştım...

Dediklerim harfiyen çıktı!

'Ahbapçılar' deprem üzerinden devlete çökmeye kalktı... Kirli yalanlarla 'baş' çıkarmaya başladılar!

5 yıl önce 'Ahbap' boş değil demiştim, yanılmamışım!

Elbette açıkça 'ayaklanın' demiyorlar!

Devlet kurumlarını itibarsızlaştırmak için ahbap-çavuş el ele verdi.

Ahbap'ı önde tutuyorlar. AFAD'ın adını ağızlarına almıyorlar.

Yardımlarla yüreklere önce sevgi şırınga ediyor, sonra bu sevgiyi yıkım için kullanıyorlar.

Bu açıdan bakıldığında Anadolu Halk ve Barış Platformu bir paralel devlet girişimidir.

Arkasında FETÖ, PKK, DHKP-C ve fondaş medya vardır.

İsmi sıcak. 'Bildik, ileri bir dost!' misali!

Yani dışarıdan bakınca iyilik kulübü gibi bir şey ama arka planı korkunç!

Deprem üzerinden aşağılık bir seçim propagandasına başladılar.

Seçimi kazanmaktan ümidini kesen malum kafa Ahbap'la kaos yaratmanın peşinde.

'Babala' türü yalanlar gırla gidiyor!

Derneğin etrafında kümelenenlerin çoğunluğu da Reis düşmanı!

***

Deniz Akkaya, Ahbap Başkanı Haluk Levent'i bombalamayı sürdürüyor.

Milyarlar toplayan Haluk Levent bu paradan borçlarını ödemiş.

Adam 'dolandırıcılıktan' da yargılanmış.

Kumar sevdası, Haluk Levent'in ahlakını bozmuş.

Akrabası firari Macit Özcan onun kumar sevdasından çok yakınırdı.

Deniz Akkaya, Ahbap Başkanı'na, "Dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor, az kaldı hazırlan" derken Oğuzhan Durmaz isimli mağdurun da ses kaydını yayınladı.

"17 yıldır ödenmeyen milyon dolarlık borçlarını nasıl kapattın Haluk?" diye de sordu.

Ahbap'ta FETÖ tarzı bir örgütlenme var. 'Devlet yok biz varız' mesajı veriyorlar.

Yani boylarını aşan sulara girdiler.

Ambap-çavuş-Babala tezgahları gırla gidiyor meğer.

FETÖ'cüler Madonna'yı bile bağış için "Ahbap"a yönlendirmiş. (...)"